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Коканд может стать первой туристической столицей Тюркского совета
Коканд может стать первой туристической столицей Тюркского совета
В Коканде 23-24 июня проходит VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T10:56+0500
2021-06-24T10:56+0500
2021-06-24T11:51+0500
азиз абдухакимов
тюркский совет
узбекистан
культура
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекская сторона предложила объявить Коканд первой туристической столицей Тюркского совета, сообщает корреспондент Sputnik с VI заседания министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств.Инициативу озвучил заместитель премьер-министра — министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов.VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств проходит в Коканде 23-24 июня.Коканд — один из крупнейших городов Ферганской области наряду с Ферганой и Маргиланом. Всего в регионе живет около 3,85 миллиона человек, из них в Коканде — 260 тысяч.Планируется, что участники заседания посетят главную соборную мечеть этого города — Джами, а также Музей великих мыслителей.
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азиз абдухакимов, тюркский совет, узбекистан, коканд
Коканд может стать первой туристической столицей Тюркского совета
10:56 24.06.2021 (обновлено: 11:51 24.06.2021)
В Коканде 23-24 июня проходит VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Узбекская сторона предложила объявить Коканд первой туристической столицей Тюркского совета, сообщает корреспондент Sputnik
с VI заседания министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Инициативу озвучил заместитель премьер-министра — министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов.
"Просим вас поддержать этот город как первую туристическую столицу Тюркского совета", — сказал он.
VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств проходит в Коканде 23-24 июня.
Коканд — один из крупнейших городов Ферганской области наряду с Ферганой и Маргиланом. Всего в регионе живет около 3,85 миллиона человек, из них в Коканде — 260 тысяч.
Планируется, что участники заседания посетят главную соборную мечеть этого города — Джами, а также Музей великих мыслителей.