https://uz.sputniknews.ru/20210624/kokand-mojet-stat-pervoy-turisticheskoy-stolitsey-tyurkskogo-soveta-19388756.html

Коканд может стать первой туристической столицей Тюркского совета

Коканд может стать первой туристической столицей Тюркского совета

В Коканде 23-24 июня проходит VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

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азиз абдухакимов

тюркский совет

узбекистан

культура

коканд

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекская сторона предложила объявить Коканд первой туристической столицей Тюркского совета, сообщает корреспондент Sputnik с VI заседания министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств.Инициативу озвучил заместитель премьер-министра — министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов.VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств проходит в Коканде 23-24 июня.Коканд — один из крупнейших городов Ферганской области наряду с Ферганой и Маргиланом. Всего в регионе живет около 3,85 миллиона человек, из них в Коканде — 260 тысяч.Планируется, что участники заседания посетят главную соборную мечеть этого города — Джами, а также Музей великих мыслителей.

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азиз абдухакимов, тюркский совет, узбекистан, коканд