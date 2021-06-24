https://uz.sputniknews.ru/20210624/kokand-obyavili-pervoy-turisticheskoy-stolitsey-tyurkskogo-soveta-19390259.html

Коканд объявили первой туристической столицей Тюркского совета

Коканд объявили первой туристической столицей Тюркского совета

В эти дни в Коканде проходит VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

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культура

коканд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Коканд объявили первой туристической столицей Тюркского совета, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Решение было принято на проходящем в этом городе VI заседании министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств.Коканд — один из крупнейших городов Ферганской области наряду с Ферганой и Маргиланом. Всего в регионе живет около 3,85 миллиона человек, из них в Коканде — 260 тысяч.

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коканд, узбекистан