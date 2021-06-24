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Коканд объявили первой туристической столицей Тюркского совета
Коканд объявили первой туристической столицей Тюркского совета
В эти дни в Коканде проходит VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T12:05+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Коканд объявили первой туристической столицей Тюркского совета, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Решение было принято на проходящем в этом городе VI заседании министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств.Коканд — один из крупнейших городов Ферганской области наряду с Ферганой и Маргиланом. Всего в регионе живет около 3,85 миллиона человек, из них в Коканде — 260 тысяч.
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коканд, узбекистан
Коканд объявили первой туристической столицей Тюркского совета
12:05 24.06.2021 (обновлено: 12:06 24.06.2021)
В эти дни в Коканде проходит VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Коканд объявили первой туристической столицей Тюркского совета, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Решение было принято на проходящем в этом городе VI заседании министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Коканд — один из крупнейших городов Ферганской области наряду с Ферганой и Маргиланом. Всего в регионе живет около 3,85 миллиона человек, из них в Коканде — 260 тысяч.