https://uz.sputniknews.ru/20210624/odin-iz-rayonov-tashkenta-ostalsya-bez-gaza-19386417.html
Один из районов Ташкента остался без газа
Один из районов Ташкента остался без газа
Газоснабжение будет приостановлено в четверг с 10 утра до 6 вечера. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T09:25+0500
2021-06-24T09:25+0500
2021-06-24T09:54+0500
общество
газ
газоснабжение
ташкент
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Чиланзарском районе столицы временно отключат газ. В целях подготовки к ближайшему осенне-зимнему сезону, а также в связи с прокладкой новой дороги на территории махалли "Новза", будут проведены работы по перемещению трубопровода среднего давления Д-57 мм в безопасное место.Газоснабжение будет приостановлено 24 июня с 10 утра до 6 вечера по следующим локациям:Также от газа временно отключат всех оптовых потребителей Чиланзарского района 1-2-3-5-6 и в махалле "Новза".
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газ, газоснабжение, ташкент
Один из районов Ташкента остался без газа
09:25 24.06.2021 (обновлено: 09:54 24.06.2021)
Газоснабжение будет приостановлено в четверг с 10 утра до 6 вечера.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В Чиланзарском районе столицы временно отключат
газ.
В целях подготовки к ближайшему осенне-зимнему сезону, а также в связи с прокладкой новой дороги на территории махалли "Новза", будут проведены работы по перемещению трубопровода среднего давления Д-57 мм в безопасное место.
Газоснабжение будет приостановлено 24 июня с 10 утра до 6 вечера по следующим локациям:
Пятый квартал Чиланзарского района — 55 многоэтажек, 2 762 квартиры;
Шестой квартал — 60 многоэтажек, 3 225 квартир;
Первый квартал — 55 многоэтажек, 2 467 квартир;
Второй квартал — 55 многоэтажек, 2 587 квартир;
Третий квартал — 58 многоэтажек, 2 575 квартир;
махалля "Новза" — 48 многоэтажек, 2 375 квартир;
махалля "Чиланзар" — 1 448 домов.
Также от газа временно отключат всех оптовых потребителей Чиланзарского района 1-2-3-5-6 и в махалле "Новза".