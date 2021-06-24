https://uz.sputniknews.ru/20210624/odin-iz-rayonov-tashkenta-ostalsya-bez-gaza-19386417.html

Один из районов Ташкента остался без газа

Один из районов Ташкента остался без газа

Газоснабжение будет приостановлено в четверг с 10 утра до 6 вечера. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T09:25+0500

2021-06-24T09:25+0500

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общество

газ

газоснабжение

ташкент

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Чиланзарском районе столицы временно отключат газ. В целях подготовки к ближайшему осенне-зимнему сезону, а также в связи с прокладкой новой дороги на территории махалли "Новза", будут проведены работы по перемещению трубопровода среднего давления Д-57 мм в безопасное место.Газоснабжение будет приостановлено 24 июня с 10 утра до 6 вечера по следующим локациям:Также от газа временно отключат всех оптовых потребителей Чиланзарского района 1-2-3-5-6 и в махалле "Новза".

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газ, газоснабжение, ташкент