https://uz.sputniknews.ru/20210624/predstavitelstvo-eabr-mojet-otkrytsya-v-uzbekistane-uje-v-etom-godu-19385838.html

Представительство ЕАБР может открыться в Узбекистане уже в этом году

Представительство ЕАБР может открыться в Узбекистане уже в этом году

ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их устойчивому экономическому росту и... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T08:39+0500

2021-06-24T08:39+0500

2021-06-24T09:52+0500

общество

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

еабр

представительство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекистан рассчитывает на открытие у себя представительства Евразийского банка развития (ЕАБР) до конца 2021 года.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.Накануне вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов провели переговоры.Встреча прошла в Москве. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества.Стороны договорились начать совместную работу по изучению и подготовке наиболее перспективных инвестиционных проектов, которые профинансирует ЕАБР."Также были обсуждены перспективы участия ЕАБР в реализации крупных проектов регионального значения в сферах гидроэнергетики, инфраструктурного строительства и транспорта", — добавили в МИВТ.В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В мае президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР для реализации совместных проектов с участниками союза.ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. Членами ЕАБР также являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/ekspert-eabr-razvivat-integratsionnye-protsessy-na-prostranstve-evrazii--estestvenno-19097537.html

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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, еабр, представительство, узбекистан