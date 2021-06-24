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Представительство ЕАБР может открыться в Узбекистане уже в этом году
Представительство ЕАБР может открыться в Узбекистане уже в этом году
ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их устойчивому экономическому росту и... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T08:39+0500
2021-06-24T09:52+0500
общество
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
еабр
представительство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекистан рассчитывает на открытие у себя представительства Евразийского банка развития (ЕАБР) до конца 2021 года.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.Накануне вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов провели переговоры.Встреча прошла в Москве. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества.Стороны договорились начать совместную работу по изучению и подготовке наиболее перспективных инвестиционных проектов, которые профинансирует ЕАБР."Также были обсуждены перспективы участия ЕАБР в реализации крупных проектов регионального значения в сферах гидроэнергетики, инфраструктурного строительства и транспорта", — добавили в МИВТ.В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В мае президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР для реализации совместных проектов с участниками союза.ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. Членами ЕАБР также являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/ekspert-eabr-razvivat-integratsionnye-protsessy-na-prostranstve-evrazii--estestvenno-19097537.html
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, еабр, представительство, узбекистан

Представительство ЕАБР может открыться в Узбекистане уже в этом году

08:39 24.06.2021 (обновлено: 09:52 24.06.2021)
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© Sputnik / Павел ЛисицынФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекистан рассчитывает на открытие у себя представительства Евразийского банка развития (ЕАБР) до конца 2021 года.
Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
Накануне вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов провели переговоры.
Встреча прошла в Москве. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества.
"Для организации практической работы стороны рассмотрят возможность открытия представительства ЕАБР в Узбекистане до конца текущего года", — отметили в МИВТ.
Стороны договорились начать совместную работу по изучению и подготовке наиболее перспективных инвестиционных проектов, которые профинансирует ЕАБР.
"Также были обсуждены перспективы участия ЕАБР в реализации крупных проектов регионального значения в сферах гидроэнергетики, инфраструктурного строительства и транспорта", — добавили в МИВТ.
Советник председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Григорий Марченко - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
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4 июня, 16:45
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В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
В мае президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР для реализации совместных проектов с участниками союза.
ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей.
Членами ЕАБР также являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
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