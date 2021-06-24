https://uz.sputniknews.ru/20210624/s-1-iyulya-xokimy-nachnut-po-novomu-prinimat-resheniya-19391550.html

С 1 июля хокимы начнут по-новому принимать решения

С 1 июля хокимы начнут по-новому принимать решения

Система E-qaror была запущена в порядке эксперимента в Кашкадарьинской области с января по май 2021 года. Теперь же ее введут повсеместно. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T13:07+0500

2021-06-24T13:07+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Правительство приняло постановление "О мерах по внедрению электронной системы E-qaror в деятельность органов местной государственной власти". Эта система заработает в рамках эксперимента с 1 июля. В ней можно будет разрабатывать, согласовывать и регистрировать постановления, принимаемые на всех уровнях местной исполнительной власти Узбекистана.Впервые данную систему применили в Кашкадарьинской области с января по май 2021 года. Эксперимент оказался успешным: сократилось время принятия (выдачи) решений и распоряжений органов местного самоуправления, а влияние человеческого фактора снизилось.E-qaror предусматривает:В Узбекистане в последнее время активно проводится инвентаризация законодательной базы, выявлены и отменены устаревшие акты. В частности, на основе предложений Минюста в 2020 году утратили силу около 500 документов, затем были отменены 2 тысячи документов правительства.

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