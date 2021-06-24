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С 1 июля хокимы начнут по-новому принимать решения
С 1 июля хокимы начнут по-новому принимать решения
Система E-qaror была запущена в порядке эксперимента в Кашкадарьинской области с января по май 2021 года. Теперь же ее введут повсеместно. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T13:07+0500
2021-06-24T13:07+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Правительство приняло постановление "О мерах по внедрению электронной системы E-qaror в деятельность органов местной государственной власти". Эта система заработает в рамках эксперимента с 1 июля. В ней можно будет разрабатывать, согласовывать и регистрировать постановления, принимаемые на всех уровнях местной исполнительной власти Узбекистана.Впервые данную систему применили в Кашкадарьинской области с января по май 2021 года. Эксперимент оказался успешным: сократилось время принятия (выдачи) решений и распоряжений органов местного самоуправления, а влияние человеческого фактора снизилось.E-qaror предусматривает:В Узбекистане в последнее время активно проводится инвентаризация законодательной базы, выявлены и отменены устаревшие акты. В частности, на основе предложений Минюста в 2020 году утратили силу около 500 документов, затем были отменены 2 тысячи документов правительства.
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хокимият, хоким, узбекистан

С 1 июля хокимы начнут по-новому принимать решения

13:07 24.06.2021
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© СС0 / Unsplash / Mari HelinОчки, иллюстративное фото
Очки, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© СС0 / Unsplash / Mari Helin
Система E-qaror была запущена в порядке эксперимента в Кашкадарьинской области с января по май 2021 года. Теперь же ее введут повсеместно.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Правительство приняло постановление "О мерах по внедрению электронной системы E-qaror в деятельность органов местной государственной власти".
Эта система заработает в рамках эксперимента с 1 июля. В ней можно будет разрабатывать, согласовывать и регистрировать постановления, принимаемые на всех уровнях местной исполнительной власти Узбекистана.

Принимать или выдавать решения в обход системы E-qaror теперь запрещено — такие документы не будут иметь юридической силы.

Впервые данную систему применили в Кашкадарьинской области с января по май 2021 года. Эксперимент оказался успешным: сократилось время принятия (выдачи) решений и распоряжений органов местного самоуправления, а влияние человеческого фактора снизилось.
E-qaror предусматривает:
управление процессом разработки, принятия, регистрации, нумерования и автоматического опубликования решений хокимиятов, электронное визирование проектов заинтересованными ведомствами;
оценку регуляторного воздействия решений органов госвласти на местах.
В Узбекистане в последнее время активно проводится инвентаризация законодательной базы, выявлены и отменены устаревшие акты. В частности, на основе предложений Минюста в 2020 году утратили силу около 500 документов, затем были отменены 2 тысячи документов правительства.
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