https://uz.sputniknews.ru/20210624/skolko-zarabatyvayut-sudi-v-uzbekistane-19365782.html
Сколько зарабатывают судьи в Узбекистане
Сколько зарабатывают судьи в Узбекистане
Известно, что месячная заработанная плата судей устанавливается в 18-21 разрядах. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T08:56+0500
2021-06-24T08:56+0500
2021-06-24T08:56+0500
общество
заработная плата
судья
деньги
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Сегодня судьи в Узбекистане получают в среднем около 16 миллионов сумов, однако все зависит от объема функций и работы.Заместитель председателя Верховного совета судей Алишер Абдужалилов отметил, что в 2021 году зарплаты повысились. Разглашать их запрещено в связи со служебной и государственной тайной, но известно, что месячная заработанная плата устанавливается в 18-21 разрядах.Также учитывается не только трудовая деятельность судьи, но и район его проживания. По его словам, в результате повышения зарплаты случаев коррупции стало существенно меньше. Кроме того, это хорошо сказалось на эффективности работы судей, заключил Абдужалилов.
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заработная плата, судья, деньги, узбекистан
Сколько зарабатывают судьи в Узбекистане
Известно, что месячная заработанная плата судей устанавливается в 18-21 разрядах.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Сегодня судьи в Узбекистане получают в среднем около 16 миллионов сумов, однако все зависит от объема функций и работы.
Заместитель председателя Верховного совета судей Алишер Абдужалилов отметил
, что в 2021 году зарплаты повысились.
Разглашать их запрещено в связи со служебной и государственной тайной, но известно, что месячная заработанная плата устанавливается в 18-21 разрядах.
Также учитывается не только трудовая деятельность судьи, но и район его проживания.
Например, ежемесячная зарплата судей, работающих под разрядом 18, начинается с 16 миллионов сумов. Каждый судья может зарабатывать от 17 до 18 миллионов сумов и более в зависимости от объема рассматриваемой работы, — заявил Абдужалилов.
По его словам, в результате повышения зарплаты случаев коррупции стало существенно меньше. Кроме того, это хорошо сказалось на эффективности работы судей, заключил Абдужалилов.