https://uz.sputniknews.ru/20210624/syrdarinskomu-pedofilu-dali-desyat-let-19394377.html
Сырдарьинскому педофилу дали десять лет
Сырдарьинскому педофилу дали десять лет
Мужчина, пристававший к ребенку летом прошлого года, осужден на десять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T13:42+0500
2021-06-24T13:42+0500
2021-06-24T13:54+0500
общество
уголовный суд
педофил
приговор
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане вынесен приговор мужчине, пристававшему к восьмилетней девочке в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области в июле прошлого года, сообщает независимый проект против насилия "Не молчи".По данным проекта, вердикт суда прозвучал 22 июня 2021 года. Мужчина осужден по части четвертой статьи 119 УК РУз (с учетом статьи 57) на десять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Он объявлен опасным рецидивистом.Преступление, за которое придется отвечать осужденному, совершено им 15 июля 2020 года. Он подобрал на своей машине восьмилетнюю девочку, которая вышла в магазин недалеко от дома, и увез ее в неизвестном направлении.Позже ребенок рассказал, что он привез ее в школьный туалет и совершал там над ней развратные действия, пока не пришел случайный прохожий и не спугнул извращенца. После долгих и упорных стараний дело переквалифицировали на более тяжкую статью 119 и отыскали беглеца. В проекте "Не молчи" выражают признательность всем, кто помог восторжествовать справедливости, и надеются, что эта история послужит примером тем, кто оказался жертвой насилия и не готов с этим смириться.
https://uz.sputniknews.ru/20210205/V-Yangiyule-zaderzhali-pedofila-kotoryy-pytalsya-pokhitit-devochku-15936976.html
https://uz.sputniknews.ru/20191010/Pedofil-terrorizirovavshiy-shkolnits-v-Tashkente-zaderzhan-12587572.html
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уголовный суд, педофил, приговор, сырдарьинская область
Сырдарьинскому педофилу дали десять лет
13:42 24.06.2021 (обновлено: 13:54 24.06.2021)
Мужчина, пристававший к ребенку летом прошлого года, осужден на десять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и объявлен опасным рецидивистом.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В Узбекистане вынесен приговор мужчине, пристававшему к восьмилетней девочке в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области в июле прошлого года, сообщает
независимый проект против насилия "Не молчи".
По данным проекта, вердикт суда прозвучал 22 июня 2021 года. Мужчина осужден по части четвертой статьи 119 УК РУз (с учетом статьи 57) на десять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Он объявлен опасным рецидивистом.
Преступление, за которое придется отвечать осужденному, совершено им 15 июля 2020 года. Он подобрал на своей машине восьмилетнюю девочку, которая вышла в магазин недалеко от дома, и увез ее в неизвестном направлении.
Позже ребенок рассказал, что он привез ее в школьный туалет и совершал там над ней развратные действия, пока не пришел случайный прохожий и не спугнул извращенца.
"Против мужчины возбудили дело по статье 129 УК РУз, ему грозило до года заключения. Следователь несколько месяцев не мог организовать потерпевшей республиканскую психологическую экспертизу, после чего мама обратилась к нам. Мы записали видео, надеялись, что дело сдвинется. Но что-то пошло не так. Подозреваемый был на свободе. Потом якобы заболел ковидом и уехал на лечение в Ташкент. А затем и вовсе растворился в закате", — говорится в сообщении проекта.
После долгих и упорных стараний дело переквалифицировали на более тяжкую статью 119 и отыскали беглеца. В проекте "Не молчи" выражают признательность всем, кто помог восторжествовать справедливости, и надеются, что эта история послужит примером тем, кто оказался жертвой насилия и не готов с этим смириться.