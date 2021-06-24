https://uz.sputniknews.ru/20210624/syrdarinskomu-pedofilu-dali-desyat-let-19394377.html

Сырдарьинскому педофилу дали десять лет

Сырдарьинскому педофилу дали десять лет

Мужчина, пристававший к ребенку летом прошлого года, осужден на десять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T13:42+0500

2021-06-24T13:42+0500

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общество

уголовный суд

педофил

приговор

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане вынесен приговор мужчине, пристававшему к восьмилетней девочке в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области в июле прошлого года, сообщает независимый проект против насилия "Не молчи".По данным проекта, вердикт суда прозвучал 22 июня 2021 года. Мужчина осужден по части четвертой статьи 119 УК РУз (с учетом статьи 57) на десять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Он объявлен опасным рецидивистом.Преступление, за которое придется отвечать осужденному, совершено им 15 июля 2020 года. Он подобрал на своей машине восьмилетнюю девочку, которая вышла в магазин недалеко от дома, и увез ее в неизвестном направлении.Позже ребенок рассказал, что он привез ее в школьный туалет и совершал там над ней развратные действия, пока не пришел случайный прохожий и не спугнул извращенца. После долгих и упорных стараний дело переквалифицировали на более тяжкую статью 119 и отыскали беглеца. В проекте "Не молчи" выражают признательность всем, кто помог восторжествовать справедливости, и надеются, что эта история послужит примером тем, кто оказался жертвой насилия и не готов с этим смириться.

https://uz.sputniknews.ru/20210205/V-Yangiyule-zaderzhali-pedofila-kotoryy-pytalsya-pokhitit-devochku-15936976.html

https://uz.sputniknews.ru/20191010/Pedofil-terrorizirovavshiy-shkolnits-v-Tashkente-zaderzhan-12587572.html

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уголовный суд, педофил, приговор, сырдарьинская область