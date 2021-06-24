Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210624/ukraina-prevratitsya-v-bezjiznennuyu-pustynyu-cherez-30-40-let-19389852.html
Украина превратится в безжизненную пустыню через 30-40 лет
Украина превратится в безжизненную пустыню через 30-40 лет
По мнению экологов, распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод — главные трудности, которые сегодня переживает Украина. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T12:14+0500
2021-06-24T12:33+0500
в мире
пустыня
экология
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19389942_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_057d98b552125b85e0a8b56eb579e4f2.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Уже через 30-40 лет Украина может превратиться в пустыню, заявили в Министерстве экологии страны.Подобное возможно из-за совокупности внешних и внутренних факторов. Ко внешним относится переход Украины в зону высочайших температур и погодных катаклизмов.Сейчас в стране около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а свыше 6 миллионов — ветровой и водной эрозии. Добавляет масла в огонь и бездействие политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды. Хотя цифры пугающие. К примеру, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год. И это постепенно повышает среднесуточную температуру воздуха.Экологи бьют тревогу: если Украина продолжить закрывать глаза на свои проблемы, то в стране уже совсем скоро появится дефицит воды и еды. Превратится Украина в мини-Сахару — это вопрос ближайших десятков лет.
https://uz.sputniknews.ru/20200719/Afrika-raskalyvaetsya-na-dve-chasti-mezhdu-nimi-budet-okean--uchenye-14575694.html
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19389942_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0d8ac6d07e938da1d1cdb6b70a82ee05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пустыня, экология, украина

Украина превратится в безжизненную пустыню через 30-40 лет

12:14 24.06.2021 (обновлено: 12:33 24.06.2021)
916
© СС0 / Unsplash / Andrzej KryszpiniukПустыня, иллюстративное фото
Пустыня, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© СС0 / Unsplash / Andrzej Kryszpiniuk
По мнению экологов, распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод — главные трудности, которые сегодня переживает Украина.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Уже через 30-40 лет Украина может превратиться в пустыню, заявили в Министерстве экологии страны.
Подобное возможно из-за совокупности внешних и внутренних факторов. Ко внешним относится переход Украины в зону высочайших температур и погодных катаклизмов.
Сейчас в стране около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а свыше 6 миллионов — ветровой и водной эрозии.
Кроме того, 54% земель уже распаханы. Все это, по мнению экологов, — главные трудности, которые сегодня переживает Украина.
Добавляет масла в огонь и бездействие политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды.
Хотя цифры пугающие. К примеру, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год. И это постепенно повышает среднесуточную температуру воздуха.
Экологи бьют тревогу: если Украина продолжить закрывать глаза на свои проблемы, то в стране уже совсем скоро появится дефицит воды и еды. Превратится Украина в мини-Сахару — это вопрос ближайших десятков лет.
Птица в степи - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2020
В мире
Африка раскалывается на две части, между ними будет океан — ученые
19 июля 2020, 12:57
33209
000020
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:22На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей
14:12Узнацбанк планирует разместить облигации в России — по каким причинам?
13:44"Дельта"-штамм "индийского" коронавируса выявлен в Узбекистане
13:42Сырдарьинскому педофилу дали десять лет
13:41Власти Узбекистана предложили оцифровать культурное наследие тюркских стран
13:24Егор Бероев: в чем его фатальная ошибка
13:22В этом году в вузы Узбекистана поступят почти 158 тысяч новых студентов
13:07С 1 июля хокимы начнут по-новому принимать решения
12:59В Узбекистане основан новый университет — Мирзиёев подписал постановление
12:14Украина превратится в безжизненную пустыню через 30-40 лет
12:05Коканд объявили первой туристической столицей Тюркского совета
11:32Вирусолог об антителах, опасности вакцинации и мутациях COVID — видео
11:29Производство "Спутника V" в Ташкенте: Россия проведет аудит возможной площадки
10:56Коканд может стать первой туристической столицей Тюркского совета
10:43Речь о миллионах: украинская Рада занялась Крымом по-настоящему
10:35Умурзаков и Мантуров обсудили подготовку визита Шавката Мирзиёева в Россию
10:19Нужно ли вакцинировать детей от коронавируса — первое заявление ВОЗ
09:58Провокация британского эсминца в Черном море – первые кадры инцидента
09:36Предупредительные выстрелы в Черном море: что будет дальше
09:25Один из районов Ташкента остался без газа