https://uz.sputniknews.ru/20210624/ukraina-prevratitsya-v-bezjiznennuyu-pustynyu-cherez-30-40-let-19389852.html
Украина превратится в безжизненную пустыню через 30-40 лет
Украина превратится в безжизненную пустыню через 30-40 лет
По мнению экологов, распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод — главные трудности, которые сегодня переживает Украина. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T12:14+0500
2021-06-24T12:14+0500
2021-06-24T12:33+0500
в мире
пустыня
экология
украина
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Уже через 30-40 лет Украина может превратиться в пустыню, заявили в Министерстве экологии страны.Подобное возможно из-за совокупности внешних и внутренних факторов. Ко внешним относится переход Украины в зону высочайших температур и погодных катаклизмов.Сейчас в стране около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а свыше 6 миллионов — ветровой и водной эрозии. Добавляет масла в огонь и бездействие политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды. Хотя цифры пугающие. К примеру, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год. И это постепенно повышает среднесуточную температуру воздуха.Экологи бьют тревогу: если Украина продолжить закрывать глаза на свои проблемы, то в стране уже совсем скоро появится дефицит воды и еды. Превратится Украина в мини-Сахару — это вопрос ближайших десятков лет.
https://uz.sputniknews.ru/20200719/Afrika-raskalyvaetsya-na-dve-chasti-mezhdu-nimi-budet-okean--uchenye-14575694.html
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пустыня, экология, украина
Украина превратится в безжизненную пустыню через 30-40 лет
12:14 24.06.2021 (обновлено: 12:33 24.06.2021)
По мнению экологов, распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод — главные трудности, которые сегодня переживает Украина.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Уже через 30-40 лет Украина может превратиться в пустыню, заявили
в Министерстве экологии страны.
Подобное возможно из-за совокупности внешних и внутренних факторов. Ко внешним относится переход Украины в зону высочайших температур и погодных катаклизмов.
Сейчас в стране около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а свыше 6 миллионов — ветровой и водной эрозии.
Кроме того, 54% земель уже распаханы. Все это, по мнению экологов, — главные трудности, которые сегодня переживает Украина.
Добавляет масла в огонь и бездействие политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды.
Хотя цифры пугающие. К примеру, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год. И это постепенно повышает среднесуточную температуру воздуха.
Экологи бьют тревогу: если Украина продолжить закрывать глаза на свои проблемы, то в стране уже совсем скоро появится дефицит воды и еды. Превратится Украина в мини-Сахару — это вопрос ближайших десятков лет.