https://uz.sputniknews.ru/20210624/uznatsbank-xochet-razmestit-obligatsii-v-rossii--po-kakim-prichinam-19394926.html

Узнацбанк планирует разместить облигации в России — по каким причинам?

Узнацбанк планирует разместить облигации в России — по каким причинам?

Советник председателя правления НБУ Баходир Алимов объяснил привлекательность российского рынка для республики. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T14:12+0500

2021-06-24T14:12+0500

2021-06-24T14:14+0500

экономика

национальный банк внешнеэкономической деятельности

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк, НБУ), крупнейший коммерческий банк в республике, планирует размещение облигаций в России, сообщил советник председателя правления банка Баходир Алимов."Во-вторых, на российском рынке уже есть успешный пример размещения облигаций эмитентами из Беларуси, Казахстана, в том числе суверенные выпуски. Результаты размещения облигаций иностранных эмитентов подтверждает высокий интерес российских инвесторов к данному классу активов, и что инвесторы на российском рынке готовы рассматривать облигации иностранных эмитентов как инструмент диверсификации странового риска", — добавил Алимов.В-третьих, с точки зрения эмитента размещение рублевых облигаций не приводит к высоким валютным рискам ввиду высокой корреляции рубля и локальных валют относительно твердых валют, например, таких как доллар. Кроме того, привлечение рублевого финансирования позволит получить более привлекательные ставки купона, чем в локальных валютах, что также очень важно для экономики финансируемых проектов.Заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова рассчитывает, что сделка будет закрыта в этом году."Фактически мы сегодня получили первый выход эмитента к инвесторам и получили небольшую презентацию Национального банка Узбекистана. Россельхозбанк тоже участвует в пуле организаторов", — отметила она.Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана был создан в сентябре 1991 года. Учредителями являются Министерство финансов и Фонд реконструкции и развития РУз.

https://uz.sputniknews.ru/20201013/Uznatsbank-provel-road-show-svoikh-debyutnykh-evrobondov-na-300-mln-15170665.html

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национальный банк внешнеэкономической деятельности