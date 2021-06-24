https://uz.sputniknews.ru/20210624/uznatsbank-xochet-razmestit-obligatsii-v-rossii--po-kakim-prichinam-19394926.html
Узнацбанк планирует разместить облигации в России — по каким причинам?
Узнацбанк планирует разместить облигации в России — по каким причинам?
Советник председателя правления НБУ Баходир Алимов объяснил привлекательность российского рынка для республики. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T14:12+0500
2021-06-24T14:12+0500
2021-06-24T14:14+0500
экономика
национальный банк внешнеэкономической деятельности
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк, НБУ), крупнейший коммерческий банк в республике, планирует размещение облигаций в России, сообщил советник председателя правления банка Баходир Алимов."Во-вторых, на российском рынке уже есть успешный пример размещения облигаций эмитентами из Беларуси, Казахстана, в том числе суверенные выпуски. Результаты размещения облигаций иностранных эмитентов подтверждает высокий интерес российских инвесторов к данному классу активов, и что инвесторы на российском рынке готовы рассматривать облигации иностранных эмитентов как инструмент диверсификации странового риска", — добавил Алимов.В-третьих, с точки зрения эмитента размещение рублевых облигаций не приводит к высоким валютным рискам ввиду высокой корреляции рубля и локальных валют относительно твердых валют, например, таких как доллар. Кроме того, привлечение рублевого финансирования позволит получить более привлекательные ставки купона, чем в локальных валютах, что также очень важно для экономики финансируемых проектов.Заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова рассчитывает, что сделка будет закрыта в этом году."Фактически мы сегодня получили первый выход эмитента к инвесторам и получили небольшую презентацию Национального банка Узбекистана. Россельхозбанк тоже участвует в пуле организаторов", — отметила она.Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана был создан в сентябре 1991 года. Учредителями являются Министерство финансов и Фонд реконструкции и развития РУз.
https://uz.sputniknews.ru/20201013/Uznatsbank-provel-road-show-svoikh-debyutnykh-evrobondov-na-300-mln-15170665.html
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национальный банк внешнеэкономической деятельности
Узнацбанк планирует разместить облигации в России — по каким причинам?
14:12 24.06.2021 (обновлено: 14:14 24.06.2021)
Советник председателя правления НБУ Баходир Алимов объяснил привлекательность российского рынка для республики.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк, НБУ), крупнейший коммерческий банк в республике, планирует размещение облигаций в России, сообщил советник председателя правления банка Баходир Алимов.
"Почему мы считаем российский рынок привлекательным для Узбекистана и для Национального банка? Во-первых, российский рынок корпоративных облигаций имеет наибольшую емкость в СНГ и на Балтийском пространстве, что можно проследить по объему внутренних корпоративных облигаций в обращении. Это говорит о том, что инфраструктура рынка уже достаточно развита, а инфраструктурные риски крайне малы", — сказал он на Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии.
"Во-вторых, на российском рынке уже есть успешный пример размещения облигаций эмитентами из Беларуси, Казахстана, в том числе суверенные выпуски. Результаты размещения облигаций иностранных эмитентов подтверждает высокий интерес российских инвесторов к данному классу активов, и что инвесторы на российском рынке готовы рассматривать облигации иностранных эмитентов как инструмент диверсификации странового риска", — добавил Алимов.
В-третьих, с точки зрения эмитента размещение рублевых облигаций не приводит к высоким валютным рискам ввиду высокой корреляции рубля и локальных валют относительно твердых валют, например, таких как доллар. Кроме того, привлечение рублевого финансирования позволит получить более привлекательные ставки купона, чем в локальных валютах, что также очень важно для экономики финансируемых проектов.
"Помимо общих факторов, НБУ также имеет дополнительные стимулы, которые позволяют нам рассматривать российский рынок как стратегически важную площадку для привлечения долгового финансирования. В настоящее время в рамках активизации торгово-экономических отношений, сотрудничества между Узбекистаном и РФ у наших клиентов возникает потребность финансирования проектов в российских рублях", — отметил Алимов.
Заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова рассчитывает, что сделка будет закрыта в этом году.
"Фактически мы сегодня получили первый выход эмитента к инвесторам и получили небольшую презентацию Национального банка Узбекистана. Россельхозбанк тоже участвует в пуле организаторов", — отметила она.
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана был создан
в сентябре 1991 года. Учредителями являются Министерство финансов и Фонд реконструкции и развития РУз.