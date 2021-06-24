https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-rossii-opredeleny-laureaty-konkursa-sredi-jurnalistov-i-blogerov--spisok-pobediteley-19399940.html

В России определены лауреаты конкурса среди журналистов и блогеров — список победителей

В России определены лауреаты конкурса среди журналистов и блогеров — список победителей

Обладатели первых мест в четырех номинациях получат диплом и денежный приз – 80 тыс. рублей. Участники, занявшие второе и третье место будут награждены... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T17:27+0500

2021-06-24T17:27+0500

2021-06-24T17:27+0500

россия

журналисты

блогер

конкурс

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Международный конкурс имени Юрия Левитана "Герои нашего времени", учрежденный медиагруппой "Россия сегодня", назвал своих лауреатов. Ими стали молодые журналисты и блогеры из России и стран СНГ. Полный список победителей объявлен на странице конкурса на сайте ria.ru. Обладатели первых мест в четырех номинациях получат диплом и денежный приз – 80 тыс. рублей. Участники, занявшие второе и третье место будут награждены памятными дипломами. Авторы работ, победивших в специальной номинации от Лаборатории медиа, получат доступ к онлайн-школе по SMM и "Король коммуникаций", школе для YouTube-блогеров "Ты в тренде", онлайн-школе интернет-коммуникаций.Лучшими работами по мнению экспертного жюри стали:"В этом году мы отмечаем важную для нас дату — 80-летие создания Совинформбюро, от которого ведет свою историю наша медиагруппа. Конкурс имени Юрия Левитана, приуроченный к юбилейной дате, получил множество историй, которые рассказывают об истинных героях – простых людях, которые готовы жертвовать собой ради других и вдохновляют своим примером окружающих. Участники продемонстрировали журналистское мастерство на высшем уровне. Этот проект открыл талантливых авторов в разных медиаформатах, и нам приятно, что молодое поколение берет пример с лучших", — отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Журналисты и блогеры присылали свои работы со всех уголков России и постсоветского пространства. Мы получили более 200 историй о героях нашего времени из 40 регионов России, шести стран и одной самопровозглашенной республики - ЛНР. Партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа.В специальной номинации "Творческий потенциал" были отмечены сразу три работы:"Номинация "Творческий потенциал" создана, чтобы поощрить начинающих авторов и команды, которые не прошли на дальнейшие этапы. Конкурсы помогают взглянуть на себя со стороны и понять свои зоны роста, что еще нужно проработать. Бывает, что из-за невысоких результатов на конкурсах и мероприятиях, участники опускают руки и не хотят развиваться дальше, хотя творческий потенциал огромный. Этой номинацией мы хотели поддержать ребят на старте, чтобы они понимали — высоких результатов можно добиться при постоянном развитии и совершенствовании имеющихся навыков", - подчеркнула исполнительный директор Лаборатории медиа, директор по развитию МАСТ.Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тем, кто работал в них в разные годы."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.

https://uz.sputniknews.ru/20210304/Mediagruppa-Rossiya-segodnya-obyavila-konkurs-sredi-zhurnalistov-i-blogerov-16124506.html

https://uz.sputniknews.ru/20160505/2706063.html

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