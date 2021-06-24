https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-uzbekistane-osnovan-novyy-vuz--mirziyoev-podpisal-postanovlenie-19391197.html

В Узбекистане основан новый университет — Мирзиёев подписал постановление

В Узбекистане основан новый университет — Мирзиёев подписал постановление

Образовательный процесс планируется организовать в сотрудничестве с авторитетными зарубежными вузами, сейчас с ними ведутся переговоры. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T12:59+0500

2021-06-24T12:59+0500

2021-06-24T13:08+0500

университет "новый узбекистан"

общество

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Университет "Новый Узбекистан" основан в РУз, соответствующее постановление подписал 23 июня президент Шавкат Мирзиёев.Первый учебный год начнется, как ожидается, уже в сентябре. Об этом ранее рассказали в пресс-службе узбекского лидера.Обучение будет идти на узбекском и английском языках, по кредитно-модульной системе, на грантовой и платно-контрактной основе. Образовательный процесс организуют в сотрудничестве с авторитетными иностранными вузами. В частности, приемные экзамены будет проводить Кембриджский университет, учебные планы и программы намечено разработать совместно с Массачусетским технологическим институтом и Мюнхенским техническим университетом. Эти вузы также будут содействовать в контроле качества образования, укомплектовании лабораторий и библиотек.Учебные корпусы и кампусы возведут в соответствии с международными сертификатами BREEAM. Пока они не готовы, обучение будет проходить в неиспользуемых зданиях Университета мировой экономики и дипломатии.

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университет "новый узбекистан", шавкат мирзиёев