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В Узбекистане основан новый университет — Мирзиёев подписал постановление
В Узбекистане основан новый университет — Мирзиёев подписал постановление
Образовательный процесс планируется организовать в сотрудничестве с авторитетными зарубежными вузами, сейчас с ними ведутся переговоры. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T12:59+0500
2021-06-24T13:08+0500
университет "новый узбекистан"
общество
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Университет "Новый Узбекистан" основан в РУз, соответствующее постановление подписал 23 июня президент Шавкат Мирзиёев.Первый учебный год начнется, как ожидается, уже в сентябре. Об этом ранее рассказали в пресс-службе узбекского лидера.Обучение будет идти на узбекском и английском языках, по кредитно-модульной системе, на грантовой и платно-контрактной основе. Образовательный процесс организуют в сотрудничестве с авторитетными иностранными вузами. В частности, приемные экзамены будет проводить Кембриджский университет, учебные планы и программы намечено разработать совместно с Массачусетским технологическим институтом и Мюнхенским техническим университетом. Эти вузы также будут содействовать в контроле качества образования, укомплектовании лабораторий и библиотек.Учебные корпусы и кампусы возведут в соответствии с международными сертификатами BREEAM. Пока они не готовы, обучение будет проходить в неиспользуемых зданиях Университета мировой экономики и дипломатии.
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университет "новый узбекистан", шавкат мирзиёев

В Узбекистане основан новый университет — Мирзиёев подписал постановление

12:59 24.06.2021 (обновлено: 13:08 24.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев на презентации, посвященной университету "Новый Узбекистан"
Президент Шавкат Мирзиёев на презентации, посвященной университету Новый Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Образовательный процесс планируется организовать в сотрудничестве с авторитетными зарубежными вузами, сейчас с ними ведутся переговоры.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Университет "Новый Узбекистан" основан в РУз, соответствующее постановление подписал 23 июня президент Шавкат Мирзиёев.
Первый учебный год начнется, как ожидается, уже в сентябре. Об этом ранее рассказали в пресс-службе узбекского лидера.

В структуре вуза создадут пять факультетов: инженерное дело, естественные науки, менеджмент, агротехнологии и информационные технологии.

Обучение будет идти на узбекском и английском языках, по кредитно-модульной системе, на грантовой и платно-контрактной основе.
Образовательный процесс организуют в сотрудничестве с авторитетными иностранными вузами. В частности, приемные экзамены будет проводить Кембриджский университет, учебные планы и программы намечено разработать совместно с Массачусетским технологическим институтом и Мюнхенским техническим университетом. Эти вузы также будут содействовать в контроле качества образования, укомплектовании лабораторий и библиотек.
Учебные корпусы и кампусы возведут в соответствии с международными сертификатами BREEAM. Пока они не готовы, обучение будет проходить в неиспользуемых зданиях Университета мировой экономики и дипломатии.
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