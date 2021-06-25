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Гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "золото" на Кубке мира в Катаре — видео
Гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "золото" на Кубке мира в Катаре — видео
Гимнастка Оксана Чусовитина, которая готова принять участие в восьмой Олимпиаде, стала лучшей на Кубке мира в Катаре. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
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спорт
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Легенда узбекского спорта, гимнастка Оксана Чусовитина, недавно отметившая свое 46-летие, продолжает удивлять болельщиков и экспертов. На Кубке мира в Катаре она завоевала очередную золотую медаль.В соревнованиях она обошла соперниц Коллин Девиллард из Франции и Нэнси Таман из Египта, показав лучший результат.В июле-августе Чусовитина в составе национальной сборной отправится в Токио на восьмую в своей карьере Олимпиаду.
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оксана чусовитина, узбекистан

Гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "золото" на Кубке мира в Катаре — видео

22:54 25.06.2021 (обновлено: 23:23 25.06.2021)
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© Фото из личного архива Оксаны ЧусовитинойОксана Чусовитина на Кубке мира по спортивной гимнастике в Катаре
Оксана Чусовитина на Кубке мира по спортивной гимнастике в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
© Фото из личного архива Оксаны Чусовитиной
Гимнастка Оксана Чусовитина, которая готова принять участие в восьмой Олимпиаде, стала лучшей на Кубке мира в Катаре.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Легенда узбекского спорта, гимнастка Оксана Чусовитина, недавно отметившая свое 46-летие, продолжает удивлять болельщиков и экспертов. На Кубке мира в Катаре она завоевала очередную золотую медаль.
© Фото из личного архива Оксаны ЧусовитинойОксана Чусовитина на Кубке мира по спортивной гимнастике в Катаре
Оксана Чусовитина на Кубке мира по спортивной гимнастике в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
Оксана Чусовитина на Кубке мира по спортивной гимнастике в Катаре
© Фото из личного архива Оксаны Чусовитиной
В соревнованиях она обошла соперниц Коллин Девиллард из Франции и Нэнси Таман из Египта, показав лучший результат.
В июле-августе Чусовитина в составе национальной сборной отправится в Токио на восьмую в своей карьере Олимпиаду.
© Фото из личного архива Оксаны ЧусовитинойОксана Чусовитина на Кубке мира по спортивной гимнастике в Катаре
Оксана Чусовитина на Кубке мира по спортивной гимнастике в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
Оксана Чусовитина на Кубке мира по спортивной гимнастике в Катаре
© Фото из личного архива Оксаны Чусовитиной
2200011
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