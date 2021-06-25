https://uz.sputniknews.ru/20210625/gimnastka-oksana-chusovitina-zavoevala-zoloto-na-kubke-mira-v-katare-19420061.html

Гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "золото" на Кубке мира в Катаре — видео

Гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "золото" на Кубке мира в Катаре — видео

Гимнастка Оксана Чусовитина, которая готова принять участие в восьмой Олимпиаде, стала лучшей на Кубке мира в Катаре. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T22:54+0500

2021-06-25T22:54+0500

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спорт

оксана чусовитина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Легенда узбекского спорта, гимнастка Оксана Чусовитина, недавно отметившая свое 46-летие, продолжает удивлять болельщиков и экспертов. На Кубке мира в Катаре она завоевала очередную золотую медаль.В соревнованиях она обошла соперниц Коллин Девиллард из Франции и Нэнси Таман из Египта, показав лучший результат.В июле-августе Чусовитина в составе национальной сборной отправится в Токио на восьмую в своей карьере Олимпиаду.

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оксана чусовитина, узбекистан