https://uz.sputniknews.ru/20210625/mininnovatsiy-realizuet-25-investproektov-na-summu-svyshe-172-mln-19415498.html
Мининноваций реализует 25 инвестпроектов на сумму свыше $172 млн
Мининноваций реализует 25 инвестпроектов на сумму свыше $172 млн
В ходе реализации объектов намечено запустить 79 видов новой продукции, создать 963 рабочих места, а также экспортировать товары на сумму $1,1 млн, отметили в... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T17:33+0500
2021-06-25T17:33+0500
2021-06-25T17:34+0500
инвестпроекты
инвестиции
экспорт
экономика
министерство инновационного развития узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана в ближайшие три года планирует реализовать 25 инвестиционных проектов на сумму $172,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций.По информации госоргана, $60 млн будет затрачено на создание двух крупных объектов, $80,7 млн - на воплощение 13-ти инициатив. Помимо этого, Яшнабадский технопарк запустит 10 проектов на сумму $31,4 млн.В ходе реализации инвестпроектов намечено внедрить 79 видов новой продукции, организовать 963 рабочих места, а также экспортировать товары на сумму $1,1 млн, отметили в министерстве.
https://uz.sputniknews.ru/20200917/Shuvalov-rasskazal-o-samykh-masshtabnykh-proektakh-v-ramkakh-biznes-missii-VEBRF-14995589.html
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инвестпроекты, инвестиции, экспорт, министерство инновационного развития узбекистана
Мининноваций реализует 25 инвестпроектов на сумму свыше $172 млн
17:33 25.06.2021 (обновлено: 17:34 25.06.2021)
В ходе реализации объектов намечено запустить 79 видов новой продукции, создать 963 рабочих места, а также экспортировать товары на сумму $1,1 млн, отметили в министерстве.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Министерство инновационного развития Узбекистана в ближайшие три года планирует реализовать 25 инвестиционных проектов на сумму $172,2 млн. Об этом сообщает
пресс-служба Мининноваций.
По информации госоргана, $60 млн будет затрачено на создание двух крупных объектов, $80,7 млн - на воплощение 13-ти инициатив. Помимо этого, Яшнабадский технопарк запустит 10 проектов на сумму $31,4 млн.
В ходе реализации инвестпроектов намечено внедрить 79 видов новой продукции, организовать 963 рабочих места, а также экспортировать товары на сумму $1,1 млн, отметили в министерстве.