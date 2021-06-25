https://uz.sputniknews.ru/20210625/mirziyoev-ob-inostrannyx-investitsiyax-kajdyy-dollar-doljen-prinosit-strane-polzu-19407507.html

Мирзиёев об иностранных инвестициях: каждый доллар должен приносить Узбекистану пользу

Мирзиёев об иностранных инвестициях: каждый доллар должен приносить Узбекистану пользу

Глава республики в четверг провел видеоселекторное совещание по инвестициям и экспорту. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T11:40+0500

2021-06-25T11:40+0500

2021-06-25T11:40+0500

экономика

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Узбекистане в 2021 году в рамках 756 проектов будут освоены 7,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций и кредитов без обеспечения, сообщили в пресс-службе президента Шавката Мирзиёева.Узбекский лидер в четверг провел видеоселекторное совещание по инвестициям и экспорту.По данным пресс-службы, с начала 2017 года в Узбекистане было освоено 83 миллиарда долларов инвестиций, из них 27 миллиардов — привлеченные из-за рубежа. За это время было запущено свыше 47 тысяч крупных, средних и малых проектов на сумму 441 триллион сумов, создано более 680 тысяч постоянных рабочих мест."Ожидается, что в 2021 году в рамках 756 проектов будут освоены 7,7 миллиарда долларов в виде прямых иностранных инвестиций и кредитов без обеспечения", — рассказали в пресс-службе."Сколько рабочих мест можно создать, сколько экспорта можно осуществить, если бы ситуация в районах изменилась!" — сказал Мирзиёев.Хокимы, не занимающиеся инвестициями и экспортом, не имеют будущего, добавил узбекский лидер.

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шавкат мирзиёев, узбекистан