https://uz.sputniknews.ru/20210625/predstaviteli-ministerstv-oborony-stran-sng-vstretilis-v-tashkente-19405654.html

Представители министерств обороны стран СНГ встретились в Ташкенте

Представители министерств обороны стран СНГ встретились в Ташкенте

Военные прибыли в столицу республики для участия в заседании по работе с личным составом. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T10:19+0500

2021-06-25T10:19+0500

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политика

министерство обороны узбекистана

снг

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Очередное заседание Комитета руководителей органов по воспитательной работе министерств обороны стран–участниц СНГ состоялось в Ташкенте 24 июня, сообщает МО Узбекистана.Встреча прошла в Академии вооруженных сил.Также была обговорена подготовка круглого стола в рамках АрМИ-2021.Перед заседанием представители министерств обороны возложили венки к подножию памятника "Ода стойкости" в парке Победы, побывали в Музее славы, оставили записи в книге его почетных посетителей."Гости высоко оценили мемориальный комплекс, монолитно отражающий годы Второй мировой войны, являющийся местом неповторимой духовности", — отметили в Минобороны.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство обороны узбекистана, снг