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Представители министерств обороны стран СНГ встретились в Ташкенте
Представители министерств обороны стран СНГ встретились в Ташкенте
Военные прибыли в столицу республики для участия в заседании по работе с личным составом. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T10:19+0500
2021-06-25T10:19+0500
2021-06-25T10:20+0500
политика
министерство обороны узбекистана
снг
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Очередное заседание Комитета руководителей органов по воспитательной работе министерств обороны стран–участниц СНГ состоялось в Ташкенте 24 июня, сообщает МО Узбекистана.Встреча прошла в Академии вооруженных сил.Также была обговорена подготовка круглого стола в рамках АрМИ-2021.Перед заседанием представители министерств обороны возложили венки к подножию памятника "Ода стойкости" в парке Победы, побывали в Музее славы, оставили записи в книге его почетных посетителей."Гости высоко оценили мемориальный комплекс, монолитно отражающий годы Второй мировой войны, являющийся местом неповторимой духовности", — отметили в Минобороны.
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министерство обороны узбекистана, снг
Представители министерств обороны стран СНГ встретились в Ташкенте
10:19 25.06.2021 (обновлено: 10:20 25.06.2021)
Военные прибыли в столицу республики для участия в заседании по работе с личным составом.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Очередное заседание Комитета руководителей органов по воспитательной работе министерств обороны стран–участниц СНГ состоялось в Ташкенте 24 июня, сообщает
МО Узбекистана.
Встреча прошла в Академии вооруженных сил.
Руководители органов по работе с личным составом ВС стран Содружества выступили с докладами, обсудили вопросы укрепления дружбы и формирования войскового товарищества между военнослужащими.
Также была обговорена подготовка круглого стола в рамках АрМИ-2021.
Перед заседанием представители министерств обороны возложили венки к подножию памятника "Ода стойкости" в парке Победы, побывали в Музее славы, оставили записи в книге его почетных посетителей.
"Гости высоко оценили мемориальный комплекс, монолитно отражающий годы Второй мировой войны, являющийся местом неповторимой духовности", — отметили в Минобороны.