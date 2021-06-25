https://uz.sputniknews.ru/20210625/ptitsy-s-yarkim-opereniem-v-nur-sultane-otkrylsya-novyy-fazanariy-19415051.html

Птицы с ярким оперением: в Нур-Султане открылся новый фазанарий

Птицы с ярким оперением: в Нур-Султане открылся новый фазанарий

Площадь участка фермы по разведению фазанов составила 1,2 гектара. Проектная мощность объекта составляет около двух тысяч голов в год. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T17:03+0500

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В Нур-Султане реконструировали фазанарий. Он состоит из инкубатора, помещений, где выращивают птенцов, а также вольеров для зимнего содержания. Площадь участка фермы по разведению фазанов составила 1,2 гектара. Теперь для проживания птиц созданы наиболее комфортные условия.Отмечается, что проектная мощность объекта составляет около двух тысяч голов в год.В настоящее время в столице Казахстана ведется работа по развитию фауны "Зеленого пояса" столицы, которая началась в 1997-1998 годах. Сегодня на его территории обитают не только фазаны, но и зайцы, лисы, корсаки, куропатки, вороны, сороки. Смотрите в нашем видео, как разводят фазанов на территории "Зеленого пояса" в Казахстане.

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