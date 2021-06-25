https://uz.sputniknews.ru/20210625/pyanstvu--boy-v-tashkente-nachali-shtrafovat-netrezvyx-velosipedistov-19409981.html
Пьянству — бой! В Ташкенте начали штрафовать нетрезвых велосипедистов
Пьянству — бой! В Ташкенте начали штрафовать нетрезвых велосипедистов
В отношении всех злоумышленников составлены административные протоколы. Следствие продолжается. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T13:26+0500
2021-06-25T13:26+0500
2021-06-25T13:29+0500
общество
административное правонарушение
гувд ташкента
велосипед
алкоголь
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В столице начали штрафовать пьяных велосипедистов. За последние сутки было выявлено сразу четыре подобных инцидента, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.По информации силового ведомства, сотрудники правоохранительных органов остановили нарушителей правопорядка в Сергелийском, Мирзо-Улугбексом, Яшнабадском районах, а также на проспекте Мустакиллик. На момент задержания мужчины в возрасте от 38 до 41 года находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении всех злоумышленников составлены административные протоколы. Следствие продолжается.В столичном ГУВД напомнили, что вождение велосипеда в нетрезвом виде карается штрафом.
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административное правонарушение, гувд ташкента, велосипед, алкоголь
Пьянству — бой! В Ташкенте начали штрафовать нетрезвых велосипедистов
13:26 25.06.2021 (обновлено: 13:29 25.06.2021)
В отношении всех злоумышленников составлены административные протоколы. Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
В столице начали штрафовать пьяных велосипедистов. За последние сутки было выявлено сразу четыре подобных инцидента, сообщает
пресс-служба ГУВД Ташкента.
По информации силового ведомства, сотрудники правоохранительных органов остановили нарушителей правопорядка в Сергелийском, Мирзо-Улугбексом, Яшнабадском районах, а также на проспекте Мустакиллик. На момент задержания мужчины в возрасте от 38 до 41 года находились в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении всех злоумышленников составлены административные протоколы. Следствие продолжается.
В столичном ГУВД напомнили, что вождение велосипеда в нетрезвом виде карается штрафом.