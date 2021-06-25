Политика
Сенат одобрил изменение границ нескольких районов и городов Ташкентской области
14:44 25.06.2021 (обновлено: 14:48 25.06.2021)
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© CC0 / Unsplash / Chi Lok TSANGПрирода Узбекистана
© CC0 / Unsplash / Chi Lok TSANG
Ряд районов и городов региона имеют "анклавные" территории, что создает проблемы.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Члены Сената Олий Мажлиса Узбекистана на 16-м пленарном заседании одобрили изменение границ нескольких районов и городов Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Речь идет про Аккурганский, Ахангаранский, Бекабадский, Бостанлыкский, Букинский, Зангиатинский, Юкоричирчикский, Кибрайский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Янгиюльский районы и следующие города: Алмалык, Чирчик, Ангрен, Янгиюль, Бекабад.
На заседании было отмечено, что ряд районов (Кибрайский и Пскентский) и городов (Ангрен и Бекабад) имеют "анклавные" территории, расположенные в других районах и городах.
"Такое обстоятельство создает проблемы при эффективной организации борьбы с преступностью и правонарушениями, осуществлении социального обеспечения населения и сотрудничества с государственными органами, а также контроля за получением образования несовершеннолетними и привлечении их к участию в массовых мероприятиях районного (городского) уровня и других процессах", — говорится в публикации.
В связи с этим, на основании Конституции Узбекистана и закона об административно-территориальном устройстве республики предлагается изменить границы вышеуказанных районов и городов Ташкентской области.
Общая площадь земель изменяемых границ районов и городов составляет 17 359,1 га, из которых 10 084,8 га — сельскохозяйственные земли.