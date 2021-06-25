https://uz.sputniknews.ru/20210625/senat-odobril-izmenenie-granits-neskolkix-rayonov-i-gorodov-tashkentskoy-oblasti-19411700.html

Сенат одобрил изменение границ нескольких районов и городов Ташкентской области

Сенат одобрил изменение границ нескольких районов и городов Ташкентской области

Ряд районов и городов региона имеют "анклавные" территории, что создает проблемы. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T14:44+0500

2021-06-25T14:44+0500

2021-06-25T14:48+0500

сенат олий мажлиса узбекистана

политика

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Члены Сената Олий Мажлиса Узбекистана на 16-м пленарном заседании одобрили изменение границ нескольких районов и городов Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.На заседании было отмечено, что ряд районов (Кибрайский и Пскентский) и городов (Ангрен и Бекабад) имеют "анклавные" территории, расположенные в других районах и городах.В связи с этим, на основании Конституции Узбекистана и закона об административно-территориальном устройстве республики предлагается изменить границы вышеуказанных районов и городов Ташкентской области. Общая площадь земель изменяемых границ районов и городов составляет 17 359,1 га, из которых 10 084,8 га — сельскохозяйственные земли.

ташкентская область

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сенат олий мажлиса узбекистана, ташкентская область