https://uz.sputniknews.ru/20210625/uralmashzavod-i-enter-engineering-postroyat-v-uzbekistane-obogatitelnuyu-fabriku-19404799.html

Уралмашзавод и Enter Engineering построят в Узбекистане обогатительную фабрику

Уралмашзавод и Enter Engineering построят в Узбекистане обогатительную фабрику

Договор заключен с Алмалыкским горно-обогатительным комбинатом — крупнейшим производителем катодной меди в республике. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T09:50+0500

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2021-06-25T09:55+0500

enter engineering pte. ltd

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

экономика

уралмашзавод

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. ПАО "Уралмашзавод" (входит в промышленную группу Газпромбанка) и Enter Engineering Pte. Ltd (ЕЕ) построят в Узбекистане обогатительную фабрику, сообщает пресс-служба УЗТМ-КАРТЭКС. Соответствующий договор был заключен в среду с Алмалыкским горно-обогатительным комбинатом (АГМК). Согласно плану, Уралмашзавод и Enter Engineering выполнят все работы под ключ."Строительство обогатительной фабрики на Алмалыкском ГМК — первый совместный проект УЗТМ-КАРТЭКС (объединяет Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС) и ЕЕ", — отметили в пресс-службе.Однако в будущем компании планируют и дальше в рамках объединения участвовать в строительстве других объектов как в Центральной Азии, так и в России.

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enter engineering pte. ltd, оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат", уралмашзавод