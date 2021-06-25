https://uz.sputniknews.ru/20210625/uralmashzavod-i-enter-engineering-postroyat-v-uzbekistane-obogatitelnuyu-fabriku-19404799.html
Уралмашзавод и Enter Engineering построят в Узбекистане обогатительную фабрику
Уралмашзавод и Enter Engineering построят в Узбекистане обогатительную фабрику
Договор заключен с Алмалыкским горно-обогатительным комбинатом — крупнейшим производителем катодной меди в республике. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T09:50+0500
2021-06-25T09:50+0500
2021-06-25T09:55+0500
enter engineering pte. ltd
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
экономика
уралмашзавод
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. ПАО "Уралмашзавод" (входит в промышленную группу Газпромбанка) и Enter Engineering Pte. Ltd (ЕЕ) построят в Узбекистане обогатительную фабрику, сообщает пресс-служба УЗТМ-КАРТЭКС. Соответствующий договор был заключен в среду с Алмалыкским горно-обогатительным комбинатом (АГМК). Согласно плану, Уралмашзавод и Enter Engineering выполнят все работы под ключ."Строительство обогатительной фабрики на Алмалыкском ГМК — первый совместный проект УЗТМ-КАРТЭКС (объединяет Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС) и ЕЕ", — отметили в пресс-службе.Однако в будущем компании планируют и дальше в рамках объединения участвовать в строительстве других объектов как в Центральной Азии, так и в России.
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enter engineering pte. ltd, оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат", уралмашзавод
Уралмашзавод и Enter Engineering построят в Узбекистане обогатительную фабрику
09:50 25.06.2021 (обновлено: 09:55 25.06.2021)
Договор заключен с Алмалыкским горно-обогатительным комбинатом — крупнейшим производителем катодной меди в республике.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
ПАО "Уралмашзавод" (входит в промышленную группу Газпромбанка) и Enter Engineering Pte. Ltd (ЕЕ) построят в Узбекистане обогатительную фабрику, сообщает
пресс-служба УЗТМ-КАРТЭКС.
Соответствующий договор был заключен в среду с Алмалыкским горно-обогатительным комбинатом (АГМК).
Общая стоимость контракта оценивается в два миллиарда долларов, проект намечено реализовать до 2033 года.
Согласно плану, Уралмашзавод и Enter Engineering выполнят все работы под ключ.
ЕЕ займется проектированием и строительством фабрики, а УЗТМ поставит все технологическое оборудование — всего более 100 единиц, включая крупнообъемные мельницы, конусные дробилки среднего дробления, пресс-валки, дробильно-перегрузочные установки, грохоты разных типов.
"Строительство обогатительной фабрики на Алмалыкском ГМК — первый совместный проект УЗТМ-КАРТЭКС (объединяет Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС) и ЕЕ", — отметили в пресс-службе.
Однако в будущем компании планируют и дальше в рамках объединения участвовать в строительстве других объектов как в Центральной Азии, так и в России.