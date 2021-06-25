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В двух вузах Узбекистана выявлены хищения бюджетных средств на 22,5 млрд сумов

В двух вузах Узбекистана выявлены хищения бюджетных средств на 22,5 млрд сумов

Сотрудники бухгалтерии высших учебных заведений признались в содеянном в объяснительных записках. Материалы следствия направлены в Генпрокуратуру для возврата... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T14:05+0500

2021-06-25T14:05+0500

2021-06-25T14:23+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В двух высших образовательных учреждениях Узбекистана выявлены факты хищения бюджетных средств в размере 22,5 млрд сумов, сообщает пресс-служба Счетной палаты.По информации ведомства, в Каршинском инженерно-экономическом институте бухгалтеры создали фальшивые раздаточные ведомости и таким образом присвоили 21 млрд сумов.Подобная ситуация произошла и в Джизакском политехническом институте. В данном вузе через перевод на банковские карты ответственные лица присвоили 1,5 млрд сумов.Сотрудники бухгалтерии признались в содеянном в объяснительных записках, пояснили в Счетной палате. Материалы следствия направлены в Генпрокуратуру для возврата незаконно присвоенных средств и дачи правовой оценки.

https://uz.sputniknews.ru/20201211/S-ruk-ne-soydet-v-Andizhane-dolzhnostnye-litsa-prisvoili-338-mlr-sumov-15577408.html

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госбюджет, карши, вузы, правонарушение, джизак, кража