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В двух вузах Узбекистана выявлены хищения бюджетных средств на 22,5 млрд сумов
В двух вузах Узбекистана выявлены хищения бюджетных средств на 22,5 млрд сумов
Сотрудники бухгалтерии высших учебных заведений признались в содеянном в объяснительных записках. Материалы следствия направлены в Генпрокуратуру для возврата... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T14:05+0500
2021-06-25T14:23+0500
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карши
вузы
правонарушение
джизак
кража
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В двух высших образовательных учреждениях Узбекистана выявлены факты хищения бюджетных средств в размере 22,5 млрд сумов, сообщает пресс-служба Счетной палаты.По информации ведомства, в Каршинском инженерно-экономическом институте бухгалтеры создали фальшивые раздаточные ведомости и таким образом присвоили 21 млрд сумов.Подобная ситуация произошла и в Джизакском политехническом институте. В данном вузе через перевод на банковские карты ответственные лица присвоили 1,5 млрд сумов.Сотрудники бухгалтерии признались в содеянном в объяснительных записках, пояснили в Счетной палате. Материалы следствия направлены в Генпрокуратуру для возврата незаконно присвоенных средств и дачи правовой оценки.
https://uz.sputniknews.ru/20201211/S-ruk-ne-soydet-v-Andizhane-dolzhnostnye-litsa-prisvoili-338-mlr-sumov-15577408.html
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госбюджет, карши, вузы, правонарушение, джизак, кража

В двух вузах Узбекистана выявлены хищения бюджетных средств на 22,5 млрд сумов

14:05 25.06.2021 (обновлено: 14:23 25.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сотрудники бухгалтерии высших учебных заведений признались в содеянном в объяснительных записках. Материалы следствия направлены в Генпрокуратуру для возврата незаконно присвоенных средств и дачи правовой оценки.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В двух высших образовательных учреждениях Узбекистана выявлены факты хищения бюджетных средств в размере 22,5 млрд сумов, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
По информации ведомства, в Каршинском инженерно-экономическом институте бухгалтеры создали фальшивые раздаточные ведомости и таким образом присвоили 21 млрд сумов.
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2020
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Подобная ситуация произошла и в Джизакском политехническом институте. В данном вузе через перевод на банковские карты ответственные лица присвоили 1,5 млрд сумов.
Сотрудники бухгалтерии признались в содеянном в объяснительных записках, пояснили в Счетной палате.
Материалы следствия направлены в Генпрокуратуру для возврата незаконно присвоенных средств и дачи правовой оценки.
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