https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-tashkente-posetiteli-parka-zastryali-na-amerikanskix-gorkax-otvet-guvd-19404473.html

В Ташкенте посетители парка застряли на американских горках? Ответ ГУВД

В Ташкенте посетители парка застряли на американских горках? Ответ ГУВД

Кадры ранее облетели соцсети. Как выяснилось позднее, они были сняты 22 июня. Другие подробности — ниже. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T09:22+0500

2021-06-25T09:22+0500

2021-06-25T09:25+0500

общество

аттракционы

гувд ташкента

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/19/19404648_262:560:2907:2048_1920x0_80_0_0_c6a992ae509d2fdab59bcab00d0fb9a0.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали видео с составом вагонеток американских горок, остановившимся высоко над землей.Ролик ранее распространился в соцсетях. Пользователи предположили, что аттракцион сломался, а находящиеся там люди — это "пассажиры", которые пытаются выбраться.Аттракцион будет запущен после проверки, добавили в ГУВД.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аттракционы, гувд ташкента, ташкент