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https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-tashkente-posetiteli-parka-zastryali-na-amerikanskix-gorkax-otvet-guvd-19404473.html
В Ташкенте посетители парка застряли на американских горках? Ответ ГУВД
В Ташкенте посетители парка застряли на американских горках? Ответ ГУВД
Кадры ранее облетели соцсети. Как выяснилось позднее, они были сняты 22 июня. Другие подробности — ниже. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-06-25T09:25+0500
общество
аттракционы
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали видео с составом вагонеток американских горок, остановившимся высоко над землей.Ролик ранее распространился в соцсетях. Пользователи предположили, что аттракцион сломался, а находящиеся там люди — это "пассажиры", которые пытаются выбраться.Аттракцион будет запущен после проверки, добавили в ГУВД.
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аттракционы, гувд ташкента, ташкент

В Ташкенте посетители парка застряли на американских горках? Ответ ГУВД

09:22 25.06.2021 (обновлено: 09:25 25.06.2021)
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© CC0 / Unsplash / Olia NaydaАмериканские горки. Иллюстративное фото
Американские горки. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
© CC0 / Unsplash / Olia Nayda
Кадры ранее облетели соцсети. Как выяснилось позднее, они были сняты 22 июня. Другие подробности — ниже.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали видео с составом вагонеток американских горок, остановившимся высоко над землей.
Ролик ранее распространился в соцсетях. Пользователи предположили, что аттракцион сломался, а находящиеся там люди — это "пассажиры", которые пытаются выбраться.

По данным пресс-службы ГУВД, на видео запечатлен техосмотр американских горок в парке Anhor, который проводился 22 июня. А люди в кадре — персонал.

Аттракцион будет запущен после проверки, добавили в ГУВД.
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