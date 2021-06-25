https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-sozdadut-institut-povysheniya-kvalifikatsii-rabotnikov-kultury-i-iskusstva-19412991.html

В Узбекистане создадут Институт повышения квалификации работников культуры и искусства

В Узбекистане создадут Институт повышения квалификации работников культуры и искусства

Для реализации инициативы вынесены предложения по повышению квалификации исполнителей бахши, театралов, музееведов, а также специалистов в области песнопения и... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T15:07+0500

2021-06-25T15:07+0500

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культура

высшее образование

творчество

реформа

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Узбекистане планируется создать Институт переподготовки и повышения квалификации работников культуры и искусств при Минкультуры республики. Об этом стало известно в ходе VI заседания министров туризма Тюркского совета.Во время мероприятия были вынесены предложения по повышению квалификации исполнителей бахши, театралов, музееведов, а также специалистов в области песнопения и танцевального искусства. Для реализации инициативы предложено реформировать сектор образования в сфере культуры и искусства. В частности, для обеспечения непрерывности учебного процесса и развития творческих способностей у молодежи, намечено пересмотреть сроки обучения в данном вузе.

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высшее образование, творчество, реформа, узбекистан