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В Узбекистане создадут Институт повышения квалификации работников культуры и искусства
В Узбекистане создадут Институт повышения квалификации работников культуры и искусства
Для реализации инициативы вынесены предложения по повышению квалификации исполнителей бахши, театралов, музееведов, а также специалистов в области песнопения и... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T15:07+0500
2021-06-25T15:07+0500
2021-06-25T15:08+0500
культура
высшее образование
творчество
реформа
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Узбекистане планируется создать Институт переподготовки и повышения квалификации работников культуры и искусств при Минкультуры республики. Об этом стало известно в ходе VI заседания министров туризма Тюркского совета.Во время мероприятия были вынесены предложения по повышению квалификации исполнителей бахши, театралов, музееведов, а также специалистов в области песнопения и танцевального искусства. Для реализации инициативы предложено реформировать сектор образования в сфере культуры и искусства. В частности, для обеспечения непрерывности учебного процесса и развития творческих способностей у молодежи, намечено пересмотреть сроки обучения в данном вузе.
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высшее образование, творчество, реформа, узбекистан
В Узбекистане создадут Институт повышения квалификации работников культуры и искусства
15:07 25.06.2021 (обновлено: 15:08 25.06.2021)
Для реализации инициативы вынесены предложения по повышению квалификации исполнителей бахши, театралов, музееведов, а также специалистов в области песнопения и танцевального искусства.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
В Узбекистане планируется создать Институт переподготовки и повышения квалификации работников культуры и искусств при Минкультуры республики. Об этом стало известно
в ходе VI заседания министров туризма Тюркского совета.
Во время мероприятия были вынесены предложения по повышению квалификации исполнителей бахши, театралов, музееведов, а также специалистов в области песнопения и танцевального искусства.
Для реализации инициативы предложено реформировать сектор образования в сфере культуры и искусства. В частности, для обеспечения непрерывности учебного процесса и развития творческих способностей у молодежи, намечено пересмотреть сроки обучения в данном вузе.