https://uz.sputniknews.ru/20210626/perevorot-naznachen-na-6-avgusta-strelyat-uje-nachali-19421494.html

Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали

Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали

Только по официальным данным, число насильственных преступлений в городах США за прошлый год выросло на треть. Однако это не отражает подлинного разгула... 26.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-26T12:06+0500

2021-06-26T12:06+0500

2021-06-26T12:06+0500

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В Штатах всегда любили пострелять, но лето 2021 года выдалось особенно урожайным. Что называется, старожилы не припомнят. В Википедии даже завели специальную страничку — так сказать, календарь убийств. Он обновляется практически каждый день с начала этого года.Возьмем, к примеру, 19 июня — в этот день в Штатах отмечали годовщину отмены рабства. Праздновали с размахом: один убитый и четверо раненых в Анкоридже (Аляска), четверо раненых в Нью-Арке (Нью-Джерси), один убитый и шестеро раненых в Окленде (Калифорния), двое убитых и четверо раненых в Батон-Руже (Луизиана). Это только в результате стрельбы — убийства с помощью холодного оружия и другими способами в расчет не идут.Только по официальным данным, число насильственных преступлений в городах США за прошлый год выросло на треть. Однако это не отражает подлинного разгула криминала. Как ни странно, но глухая нищая глубинка, пресловутый "Ржавый пояс", населенный сторонниками Трампа, сегодня наслаждается относительным покоем. Города же стали просто антиутопиями.В Атланте, например, число убийств выросло в полтора раза. В печально знаменитом Портленде — больше чем в шесть раз. "Если вам дорога жизнь, не ступайте в голубые города", — предостерегают друг друга американцы. "Голубые" — это не про сексуальную ориентацию, здесь имеются в виду города, которые управляются представителями Демократической партии США.Ситуация дошла до того, что на нее обратил внимание даже президент Байден. В специальном обращении он обвинил во взлете преступности — внезапно — пандемию коронавируса. Типа летом у нас всегда много убивают, а тут еще выход из локдаунов, так вот, стрелять будут еще больше. Заодно президент пригрозил нелегальным торговцам огнестрельным оружием.Электорат воспринял заявление главы американской администрации с изрядным скепсисом. Сторонники демократов не удовлетворены нерешительностью правящих кругов. Они в большинстве своем ратуют за отмену второй поправки и тотальный запрет на владение огнестрельным оружием. Консерваторы пришли в негодование от робких попыток вообще как-то покуситься на их стволы.Речь Байдена прозвучала особенно нелепо из-за того, что именно Демпартия открыто спонсирует и разжигает преступность в американских городах. "Голубые" города и штаты стали главной криминальной малиной. Зашкаливающий рост преступности идет только там, где процессом руководят мэры и губернаторы этой партии. Демократы совершенно осознанно разгуливают преступность, урезают финансирование полиции и массово амнистируют уголовников в святой уверенности, что до их особняков и охраняемых кондоминиумов бандиты никогда не доберутся.Политические цели "голубых" абсолютно прозрачны. Шельмование и запугивание местной полиции приводят к массовым увольнениям. "Несправившихся" копов можно будет заменить федеральными силовиками, заодно лишив штаты права на создание своей полиции.Разгул убийств станет отличным поводом для изъятия огнестрела у рядовых граждан. Непонятно, правда, как это будут осуществлять в реальности. Граждане давно уже поняли, к чему дело идет, и готовы на голубом глазу заявлять, что стволы свои потеряли."Где-то я свое ружье утопил, когда на рыбалке был," — веселится комментатор на правом сайте Breitbart. — "Десять тысяч озер у нас в Мичигане, — отзывается другой. — Где-то там и я свое оставил."Но самая главная цель Демпартии — разогреть своих боевиков и спровоцировать сторонников Трампа на силовой ответ.Весь 2020-й год белых консерваторов просто запугивали. Погромы под лозунгом "Черные жизни имеют значение" призваны были продемонстрировать трампистам, кто в доме хозяин. Однако провокация со "взятием Капитолия" показала демократам, что им выгоднее выставить своих политических противников мятежниками, а потом нещадно их запрессовать, подняв крик на весь мир с помощью своих ручных СМИ.Надо сказать, правые белые группировки и примкнувшие к ним умеренные трамписты эту угрозу понимают хорошо. Они терпеливо сносили все издевательства черных и левацких группировок. Ни одного выстрела в ответ от них так и не прозвучало. Все их многотысячные демонстрации и даже заход в Капитолий оказались сугубо мирными акциями.Однако недавно подведомственные Демпартии СМИ вбросили свежий фейк. Они придумали, будто в августе экс-президент Дональд Трамп собирается захватить власть в стране.Поводом послужил новый слоган Трампа: "2024 или раньше!" Бывший президент имеет в виду отнюдь не переворот, разумеется. Разбирательства по поводу украденных голосов избирателей на президентских выборах все еще продолжаются. Многие американцы — и Трамп в том числе — надеются, что, доказав мошенничество на выборах в Аризоне и Пенсильвании, они смогут победить в судах других штатов. И тогда появится шанс на то, что Верховный суд отменит результаты выборов-2020.Вот, собственно, и все. На август действительно запланировано явление Трампа народу. Однако оно сведется к его выступлению на Конвенции Республиканской партии. Вполне возможно, что он объявит о своем решении участвовать в президентской гонке-2024. I’ll be back, как говорил Шварценеггер-Терминатор.Демократические СМИ подают этот рядовой факт американской политической жизни с таким ужасом, словно и впрямь 6 августа Трамп во главе своих верных войск ворвется в Белый дом и погонит Байдена и Харрис звездно-полосатыми тряпками."Трамп планирует путч или полностью обезумел", докладывает читателям глянцевый журнал Vanity Fair. "У нас все будет, как в Мьянме": фанатики-трамписты верят, что президента вернет в Белый дом военный переворот" — разжигает журнал Rolling Stone. Про "путч в стиле Мьянмы" говорит и показывает CNN."Заговор Трампа демонстрирует, как работает апокалиптическая спираль правого безумия" — это MSNBC.Право, все это как-то даже неловко цитировать. Просто не верится, что еще десять лет назад это были вполне приличные, вменяемые издания. Vanity Fair писала о романах голливудских звезд, Rolling Stone публиковал прекрасные обзоры музыки и кино, CNN был светочем интеллектуальной тележурналистики.Сейчас все они буквально бьются в истерике — слишком хорошо понимают их хозяева из Демпартии, что вновь победить Трампа им будет невероятно трудно. Провокационный характер этого хайпа виден из того, что "Вашингтон Пост" прямо сравнивает 6 августа с 6 января.Главная аудитория этого чисто геббельсовского бреда — боевики антифа и BLM. Именно для них сочиняются данные мифы, именно им заранее выдаются индульгенции на насилие. На 6 августа — американцы любят такие исторические рифмы — намечена очередная масштабная провокация Демпартии. Их боевые отряды будут всячески провоцировать сторонников Трампа, их засланные казачки будут изображать собой нечто вроде путчистов, а подведомственные СМИ будут транслировать в мир правильную картинку. В результате правящий режим сможет продолжить свои репрессии против сторонников бывшего президента.Очень по-американски все это. Демократия — это власть демократов. А вы чего хотели?Источник: РИА Новости.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-amerike-otmenyayut-politsiyu-goroda-okkupiruyut-voorujennye-boeviki-19019127.html

https://uz.sputniknews.ru/20210216/Ot-tebya-perekhvatyvaet-dykhanie-v-SShA-vspykhnul-skandal-s-politsiey-i-valentinkami-16012127.html

https://uz.sputniknews.ru/20201105/15330353.html

https://uz.sputniknews.ru/20210121/Zachem-amerikanskaya-banda-chetyrekh-ischet-russkiy-sled-v-shturme-Kapitoliya-15832635.html

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