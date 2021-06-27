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ЧП в канализации: сотрудники водоканала погибли от отравления газом
ЧП в канализации: сотрудники водоканала погибли от отравления газом
Инцидент случился на станции откачки сточных вод № 1, расположенной на территории СГМ "Олтин кул" Ургенчского района. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-27T18:43+0500
2021-06-27T19:03+0500
трагедия
происшествия
хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Хорезмской области произошла трагедия: два сотрудника водоканала погибли в канализационном колодце.ЧП случилось накануне в Ургенчском районе на территории СГМ "Олтин кул". Работники "Хоразм сув таъминоти" спустились в колодец, чтобы очистить насос канализационной станции №1, которая откачивает сточные воды. Отмечается, что при проведении работ не была соблюдена техника безопасности. Сотрудники водоканала также пренебрегли правилами индивидуальной защиты.Оба погибли на месте. Проводится доследственная проверка.
хорезмская область
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трагедия, хорезмская область

ЧП в канализации: сотрудники водоканала погибли от отравления газом

18:43 27.06.2021 (обновлено: 19:03 27.06.2021)
2071
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКоммуникационный люк
Коммуникационный люк - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Инцидент случился на станции откачки сточных вод № 1, расположенной на территории СГМ "Олтин кул" Ургенчского района.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Хорезмской области произошла трагедия: два сотрудника водоканала погибли в канализационном колодце.
ЧП случилось накануне в Ургенчском районе на территории СГМ "Олтин кул".
Работники "Хоразм сув таъминоти" спустились в колодец, чтобы очистить насос канализационной станции №1, которая откачивает сточные воды.
"По предварительным данным они погибли на месте от отравления токсичным газом (сероводород)", – говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что при проведении работ не была соблюдена техника безопасности. Сотрудники водоканала также пренебрегли правилами индивидуальной защиты.
© "Хоразм сув таъминоти"Два сотрудника водоканала погибли в канализационном колодце
Два сотрудника водоканала погибли в канализационном колодце - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2021
Два сотрудника водоканала погибли в канализационном колодце
© "Хоразм сув таъминоти"
Оба погибли на месте.
Проводится доследственная проверка.
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