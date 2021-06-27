https://uz.sputniknews.ru/20210627/chp-v-kanalizatsii-sotrudniki-vodokanala-pogibli-ot-otravleniya-gaz-19433137.html

ЧП в канализации: сотрудники водоканала погибли от отравления газом

ЧП в канализации: сотрудники водоканала погибли от отравления газом

Инцидент случился на станции откачки сточных вод № 1, расположенной на территории СГМ "Олтин кул" Ургенчского района. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-27T18:43+0500

2021-06-27T18:43+0500

2021-06-27T19:03+0500

трагедия

происшествия

хорезмская область

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Хорезмской области произошла трагедия: два сотрудника водоканала погибли в канализационном колодце.ЧП случилось накануне в Ургенчском районе на территории СГМ "Олтин кул". Работники "Хоразм сув таъминоти" спустились в колодец, чтобы очистить насос канализационной станции №1, которая откачивает сточные воды. Отмечается, что при проведении работ не была соблюдена техника безопасности. Сотрудники водоканала также пренебрегли правилами индивидуальной защиты.Оба погибли на месте. Проводится доследственная проверка.

хорезмская область

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трагедия, хорезмская область