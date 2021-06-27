https://uz.sputniknews.ru/20210627/doktor-myasnikov-nazval-neobyasnimyy-simptom-nexvatki-vitamina-d-19428413.html
Доктор Мясников назвал "необъяснимый" симптом нехватки витамина D
Доктор Мясников назвал "необъяснимый" симптом нехватки витамина D
Медик также развеял популярный миф о том, что основной источник витамина D — солнце. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-27T13:38+0500
2021-06-27T13:38+0500
2021-06-27T13:38+0500
общество
витамины
здоровье
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что есть один симптом, который в большинстве случаев указывает на нехватку витамина D.Речь идет о необъяснимых болях в мышцах и костях.Также Мясников развеял популярный миф о том, что основной источник витамина D — солнце.По его словам, совсем не обязательно загорать, чтобы выработать этот элемент. В теплое время года на открытом воздухе достаточно находиться около 30 минут, а в холодное — чуть больше.При этом для того, чтобы организм выработал витамин D, понадобится всего 5-10 минут. Мясников также напомнил о продуктах, которые содержат этот важный элемент: рыбу (особенно печень трески), яйца, молоко. Кроме того, многие эксперты рекомендуют употреблять сыр, лисички и говядину.
https://uz.sputniknews.ru/20190303/chto-nuzhno-znat-o-vitaminakh-10954453.html
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витамины, здоровье
Доктор Мясников назвал "необъяснимый" симптом нехватки витамина D
Медик также развеял популярный миф о том, что основной источник витамина D — солнце.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что есть один симптом, который в большинстве случаев указывает на нехватку витамина D.
Речь идет о необъяснимых болях в мышцах и костях.
"По медицинскому закону, любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D", — отметил медик.
Также Мясников развеял популярный миф о том, что основной источник витамина D — солнце.
По его словам, совсем не обязательно загорать, чтобы выработать этот элемент.
"На самом деле витамин D вырабатывается практически без всякого солнца, просто на открытом воздухе", — добавил врач.
В теплое время года на открытом воздухе достаточно находиться около 30 минут, а в холодное — чуть больше.
При этом для того, чтобы организм выработал витамин D, понадобится всего 5-10 минут.
Мясников также напомнил о продуктах, которые содержат этот важный элемент: рыбу (особенно печень трески), яйца, молоко. Кроме того, многие эксперты рекомендуют употреблять сыр, лисички и говядину.