https://uz.sputniknews.ru/20210627/doktor-myasnikov-nazval-neobyasnimyy-simptom-nexvatki-vitamina-d-19428413.html

Доктор Мясников назвал "необъяснимый" симптом нехватки витамина D

Доктор Мясников назвал "необъяснимый" симптом нехватки витамина D

Медик также развеял популярный миф о том, что основной источник витамина D — солнце. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-27T13:38+0500

2021-06-27T13:38+0500

2021-06-27T13:38+0500

общество

витамины

здоровье

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что есть один симптом, который в большинстве случаев указывает на нехватку витамина D.Речь идет о необъяснимых болях в мышцах и костях.Также Мясников развеял популярный миф о том, что основной источник витамина D — солнце.По его словам, совсем не обязательно загорать, чтобы выработать этот элемент. В теплое время года на открытом воздухе достаточно находиться около 30 минут, а в холодное — чуть больше.При этом для того, чтобы организм выработал витамин D, понадобится всего 5-10 минут. Мясников также напомнил о продуктах, которые содержат этот важный элемент: рыбу (особенно печень трески), яйца, молоко. Кроме того, многие эксперты рекомендуют употреблять сыр, лисички и говядину.

https://uz.sputniknews.ru/20190303/chto-nuzhno-znat-o-vitaminakh-10954453.html

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