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"Грязно" и зрелищно: в Беларуси провели "торфяной" матч по футболу — видео
"Грязно" и зрелищно: в Беларуси провели "торфяной" матч по футболу — видео
В Беларуси прошел матч по торфяному футболу. Состязания были приурочены к к 90-летию белорусской энергосистемы. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-27T12:13+0500
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Игра прошла на участке торфяного месторождения Гала-Ковалевское. В матче поучаствовали 19 команд, состоящих не только из мужчин, но и из женщин!Как прошел необычный "торфяной" турнир — смотрите в видео.
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"Грязно" и зрелищно: в Беларуси провели "торфяной" матч по футболу — видео

12:13 27.06.2021
1380
© Sputnik
В Беларуси прошел матч по торфяному футболу. Состязания были приурочены к к 90-летию белорусской энергосистемы.
Игра прошла на участке торфяного месторождения Гала-Ковалевское.
В матче поучаствовали 19 команд, состоящих не только из мужчин, но и из женщин!
Как прошел необычный "торфяной" турнир — смотрите в видео.
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