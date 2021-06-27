https://uz.sputniknews.ru/20210627/gryazno-i-zrelischno-v-belarusi-proveli-torfyanoy-match-po-futbolu--video-19427771.html

"Грязно" и зрелищно: в Беларуси провели "торфяной" матч по футболу — видео

"Грязно" и зрелищно: в Беларуси провели "торфяной" матч по футболу — видео

В Беларуси прошел матч по торфяному футболу. Состязания были приурочены к к 90-летию белорусской энергосистемы. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

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Игра прошла на участке торфяного месторождения Гала-Ковалевское. В матче поучаствовали 19 команд, состоящих не только из мужчин, но и из женщин!Как прошел необычный "торфяной" турнир — смотрите в видео.

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