https://uz.sputniknews.ru/20210627/koshmar-nayavu-passajirov-stolichnogo-metro-zaperli-vnutri-vagonov--video-19433404.html
Кошмар наяву: пассажиров столичного метро заперли внутри вагонов — видео
Кошмар наяву: пассажиров столичного метро заперли внутри вагонов — видео
Это не первый подобный случай ЧП. За последние месяцы инцидентов, связанных с неисправностью составов, было еще как минимум два. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-27T18:55+0500
2021-06-27T18:55+0500
2021-06-27T18:58+0500
происшествия
пассажиры
метро
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1165/07/11650775_0:369:2844:1969_1920x0_80_0_0_817b36319ac379784baf8d1c66c117bd.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В столичном метро — очередной инцидент: на одной из станций пассажиров заперли внутри вагонов и не выпускали.ЧП произошло в воскресенье на станции "Чиланзар" в 12.50.Отмечается, что всему виной стала неисправность дверей. При этом двери заклинило не в одном вагоне, а сразу в четырех. Поезд стоял так на платформе около 10 минут. Затем неисправность устранили, сотрудники метро вошли в вагоны через кабину машиниста и открыли двери изнутри.Всех пассажиров выпустили. Это не единственный подобный случай за последние месяцы. Еще один пугающий инцидент произошел в ташкентском метрополитене 20 июня: машинист обнаружил неисправность в поезде, когда состав начал движение со станции "Алмазар".24 мая на станции "Хамид Олимжан" поезд также был вынужден высадить пассажиров и отправиться в депо в связи с неисправностью.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1165/07/11650775_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_a34d3249971eb327b09413aa889deaac.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пассажиры, метро, ташкент
Кошмар наяву: пассажиров столичного метро заперли внутри вагонов — видео
18:55 27.06.2021 (обновлено: 18:58 27.06.2021)
Это не первый подобный случай ЧП. За последние месяцы инцидентов, связанных с неисправностью составов, было еще как минимум два.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
В столичном метро — очередной инцидент: на одной из станций пассажиров заперли
внутри вагонов и не выпускали.
ЧП произошло в воскресенье на станции "Чиланзар" в 12.50.
Отмечается, что всему виной стала неисправность дверей. При этом двери заклинило не в одном вагоне, а сразу в четырех.
Поезд стоял так на платформе около 10 минут. Затем неисправность устранили, сотрудники метро вошли в вагоны через кабину машиниста и открыли двери изнутри.
Всех пассажиров выпустили.
Это не единственный подобный случай за последние месяцы. Еще один пугающий инцидент произошел
в ташкентском метрополитене 20 июня: машинист обнаружил неисправность в поезде, когда состав начал движение со станции "Алмазар".
24 мая на станции "Хамид Олимжан" поезд также был вынужден высадить
пассажиров и отправиться в депо в связи с неисправностью.