Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Где в Ташкенте бесплатно привиться — список рынков и ТЦ по районам
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210627/koshmar-nayavu-passajirov-stolichnogo-metro-zaperli-vnutri-vagonov--video-19433404.html
Кошмар наяву: пассажиров столичного метро заперли внутри вагонов — видео
Кошмар наяву: пассажиров столичного метро заперли внутри вагонов — видео
Это не первый подобный случай ЧП. За последние месяцы инцидентов, связанных с неисправностью составов, было еще как минимум два. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-27T18:55+0500
2021-06-27T18:58+0500
происшествия
пассажиры
метро
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1165/07/11650775_0:369:2844:1969_1920x0_80_0_0_817b36319ac379784baf8d1c66c117bd.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В столичном метро — очередной инцидент: на одной из станций пассажиров заперли внутри вагонов и не выпускали.ЧП произошло в воскресенье на станции "Чиланзар" в 12.50.Отмечается, что всему виной стала неисправность дверей. При этом двери заклинило не в одном вагоне, а сразу в четырех. Поезд стоял так на платформе около 10 минут. Затем неисправность устранили, сотрудники метро вошли в вагоны через кабину машиниста и открыли двери изнутри.Всех пассажиров выпустили. Это не единственный подобный случай за последние месяцы. Еще один пугающий инцидент произошел в ташкентском метрополитене 20 июня: машинист обнаружил неисправность в поезде, когда состав начал движение со станции "Алмазар".24 мая на станции "Хамид Олимжан" поезд также был вынужден высадить пассажиров и отправиться в депо в связи с неисправностью.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1165/07/11650775_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_a34d3249971eb327b09413aa889deaac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пассажиры, метро, ташкент

Кошмар наяву: пассажиров столичного метро заперли внутри вагонов — видео

18:55 27.06.2021 (обновлено: 18:58 27.06.2021)
5740
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВагоны метро
Вагоны метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Это не первый подобный случай ЧП. За последние месяцы инцидентов, связанных с неисправностью составов, было еще как минимум два.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В столичном метро — очередной инцидент: на одной из станций пассажиров заперли внутри вагонов и не выпускали.
ЧП произошло в воскресенье на станции "Чиланзар" в 12.50.
Отмечается, что всему виной стала неисправность дверей. При этом двери заклинило не в одном вагоне, а сразу в четырех.
Поезд стоял так на платформе около 10 минут. Затем неисправность устранили, сотрудники метро вошли в вагоны через кабину машиниста и открыли двери изнутри.
Всех пассажиров выпустили.
Это не единственный подобный случай за последние месяцы. Еще один пугающий инцидент произошел в ташкентском метрополитене 20 июня: машинист обнаружил неисправность в поезде, когда состав начал движение со станции "Алмазар".
24 мая на станции "Хамид Олимжан" поезд также был вынужден высадить пассажиров и отправиться в депо в связи с неисправностью.
221457
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:55Кошмар наяву: пассажиров столичного метро заперли внутри вагонов — видео
18:43ЧП в канализации: сотрудники водоканала погибли от отравления газом
18:00Изменен график авиарейсов из Ташкента в Наманган и обратно
17:28Где в Ташкенте бесплатно привиться — список рынков и ТЦ по районам
17:02Узбекский хоккеист Салахиддин Азимов начал свою карьеру в "СКА Юность"
15:18Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов
14:55Какие продукты можно есть после истечения срока годности — топ-15
14:11Узбекистан на страже правосудия: придуман способ искоренения пыток
13:38Доктор Мясников назвал "необъяснимый" симптом нехватки витамина D
12:52В Бухаре женщина намеренно заразила ВИЧ-инфекцией более 10 мужчин
12:13"Грязно" и зрелищно: в Беларуси провели "торфяной" матч по футболу — видео
11:30Японию ничему не научила "Фукусима": миру уже страшно
11:18Жителей Ташкента начали бесплатно прививать в ТЦ и супермаркетах
10:30Южная Корея остро нуждается в узбекских работниках — договор уже заключен
ВчераВ чем суть изменений утвержденных сенаторами на пленарном заседании - обзор
ВчераЖительница Ташкента хотела получить от абитуриента $9 тысяч за зачисление в вуз
ВчераВ новую жизнь под алыми парусами: как прошел праздник выпускников
ВчераНеизвестные похитили большой объем стальных листов для производства автомобилей
ВчераОлимпийские темпы: в Токио стремительно растет количество заболевших COVID-19
ВчераПрезидент наградил работников печати и СМИ орденами и медалями