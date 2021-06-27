https://uz.sputniknews.ru/20210627/koshmar-nayavu-passajirov-stolichnogo-metro-zaperli-vnutri-vagonov--video-19433404.html

Кошмар наяву: пассажиров столичного метро заперли внутри вагонов — видео

Кошмар наяву: пассажиров столичного метро заперли внутри вагонов — видео

Это не первый подобный случай ЧП. За последние месяцы инцидентов, связанных с неисправностью составов, было еще как минимум два. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-27T18:55+0500

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происшествия

пассажиры

метро

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В столичном метро — очередной инцидент: на одной из станций пассажиров заперли внутри вагонов и не выпускали.ЧП произошло в воскресенье на станции "Чиланзар" в 12.50.Отмечается, что всему виной стала неисправность дверей. При этом двери заклинило не в одном вагоне, а сразу в четырех. Поезд стоял так на платформе около 10 минут. Затем неисправность устранили, сотрудники метро вошли в вагоны через кабину машиниста и открыли двери изнутри.Всех пассажиров выпустили. Это не единственный подобный случай за последние месяцы. Еще один пугающий инцидент произошел в ташкентском метрополитене 20 июня: машинист обнаружил неисправность в поезде, когда состав начал движение со станции "Алмазар".24 мая на станции "Хамид Олимжан" поезд также был вынужден высадить пассажиров и отправиться в депо в связи с неисправностью.

ташкент

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пассажиры, метро, ташкент