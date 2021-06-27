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Узбекистан на страже правосудия: придуман способ искоренения пыток
Узбекистан на страже правосудия: придуман способ искоренения пыток
В стране появятся общественные группы по выявлению и предупреждению случаев пыток. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-27T14:11+0500
2021-06-27T14:11+0500
2021-06-27T14:26+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы выявления и предупреждения случаев пыток".Цель — создать эффективные правовые механизмы раннего предупреждения применения пыток, оперативного и объективного рассмотрения связанных с ними обращений, осуществление регулярного мониторинга мест содержания лиц с ограниченной свободой передвижения.Для этого необходимо привести систему выявления и предупреждения случаев применения пыток в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека. Кроме того, к данной деятельности будут привлечены институты гражданского общества — создаются общественные группы по выявлению и предупреждению случаев пыток. Наряду с этим, группы будут предоставлять социальную, правовую, психологическую и медицинскую помощь пострадавшим от применения пыток.В состав общественных групп включат: экспертов Национального центра по правам человека, медицинских работников, представителей ННО, СМИ, имеющих соответствующие навыки и знания.МВД поручено в срок до 1 декабря разработать порядок формирования единого электронного реестра лиц, размещенных в местах содержания лиц с ограниченной свободой передвижения.Более того, будет налажена практика обращения по телефону лиц с ограниченной свободой передвижения к адвокату или близкому родственнику.Власти также планирует решить вопрос присоединения Узбекистана к "Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".
https://uz.sputniknews.ru/20201127/10-15492859.html
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пытки, узбекистан
Узбекистан на страже правосудия: придуман способ искоренения пыток
14:11 27.06.2021 (обновлено: 14:26 27.06.2021)
В стране появятся общественные группы по выявлению и предупреждению случаев пыток.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Президент подписал постановление
"О дополнительных мерах по совершенствованию системы выявления и предупреждения случаев пыток".
Цель — создать эффективные правовые механизмы раннего предупреждения применения пыток, оперативного и объективного рассмотрения связанных с ними обращений, осуществление регулярного мониторинга мест содержания лиц с ограниченной свободой передвижения.
Для этого необходимо привести систему выявления и предупреждения случаев применения пыток в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека.
Кроме того, к данной деятельности будут привлечены институты гражданского общества — создаются общественные группы по выявлению и предупреждению случаев пыток.
На них возлагается задача регулярных мониторинговых посещений на гауптвахте, в спецприемниках, изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и учреждениях по исполнению наказания.
Наряду с этим, группы будут предоставлять социальную, правовую, психологическую и медицинскую помощь пострадавшим от применения пыток.
В состав общественных групп включат: экспертов Национального центра по правам человека, медицинских работников, представителей ННО, СМИ, имеющих соответствующие навыки и знания.
МВД поручено в срок до 1 декабря разработать порядок формирования единого электронного реестра лиц, размещенных в местах содержания лиц с ограниченной свободой передвижения.
Более того, будет налажена практика обращения по телефону лиц с ограниченной свободой передвижения к адвокату или близкому родственнику.
Власти также планирует решить вопрос присоединения Узбекистана к "Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".