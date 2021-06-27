https://uz.sputniknews.ru/20210627/novyy-mexanizm-vyyavleniya-pytok-sozdaetsya-v-uzbekistane-19428285.html

Узбекистан на страже правосудия: придуман способ искоренения пыток

Узбекистан на страже правосудия: придуман способ искоренения пыток

В стране появятся общественные группы по выявлению и предупреждению случаев пыток. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-27T14:11+0500

2021-06-27T14:11+0500

2021-06-27T14:26+0500

общество

пытки

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы выявления и предупреждения случаев пыток".Цель — создать эффективные правовые механизмы раннего предупреждения применения пыток, оперативного и объективного рассмотрения связанных с ними обращений, осуществление регулярного мониторинга мест содержания лиц с ограниченной свободой передвижения.Для этого необходимо привести систему выявления и предупреждения случаев применения пыток в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека. Кроме того, к данной деятельности будут привлечены институты гражданского общества — создаются общественные группы по выявлению и предупреждению случаев пыток. Наряду с этим, группы будут предоставлять социальную, правовую, психологическую и медицинскую помощь пострадавшим от применения пыток.В состав общественных групп включат: экспертов Национального центра по правам человека, медицинских работников, представителей ННО, СМИ, имеющих соответствующие навыки и знания.МВД поручено в срок до 1 декабря разработать порядок формирования единого электронного реестра лиц, размещенных в местах содержания лиц с ограниченной свободой передвижения.Более того, будет налажена практика обращения по телефону лиц с ограниченной свободой передвижения к адвокату или близкому родственнику.Власти также планирует решить вопрос присоединения Узбекистана к "Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

https://uz.sputniknews.ru/20201127/10-15492859.html

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пытки, узбекистан