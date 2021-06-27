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В Бухаре женщина намеренно заразила венерическим заболеванием более 10 мужчин
В Бухаре женщина намеренно заразила венерическим заболеванием более 10 мужчин
Зарегистрированные носители венерических заболеваний или ВИЧ-инфекции предупреждены о привлечении к ответственности за заражение этим вирусом других лиц... 27.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-27T12:52+0500
2021-06-28T23:17+0500
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заболевания
бухарская область
вич
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Бухарской области задержали 26-летнюю девушку, намеренно заразившую венерическим заболеванием более 10 партнеров.По данным УВД, жительница Каракульского района была зарегистрирована в кожно-венерологическом диспансере с 20 мая этого года как носитель венерического заболевания. Однако девушка отнеслась к этому безответственно. Отмечается, что с 25 мая по 6 июня она "вступила в интимные отношения без средств защиты с более чем 10 лицами в возрасте от 25 до 30 лет, заведомо зная о своем заболевании, тем самым совершила преступление". Возбуждено уголовное дело по статье "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД" УК РУз. Ведется предварительное следствие.
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заболевания, бухарская область, вич, здоровье, отношения

В Бухаре женщина намеренно заразила венерическим заболеванием более 10 мужчин

12:52 27.06.2021 (обновлено: 23:17 28.06.2021)
8581
© СС0 / Unsplash / Wyron AНеоновое сердце
Неоновое сердце - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2021
© СС0 / Unsplash / Wyron A
Зарегистрированные носители венерических заболеваний или ВИЧ-инфекции предупреждены о привлечении к ответственности за заражение этим вирусом других лиц. Однако встречаются иногда те, кто умышленно ставит под угрозу жизни других граждан.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Бухарской области задержали 26-летнюю девушку, намеренно заразившую венерическим заболеванием более 10 партнеров.
По данным УВД, жительница Каракульского района была зарегистрирована в кожно-венерологическом диспансере с 20 мая этого года как носитель венерического заболевания.
Девушка также получила письменное предупреждение о привлечении к ответственности за заражение этим вирусом других лиц. Это обычная практика. Как правило, с граждан берут также расписку.
Однако девушка отнеслась к этому безответственно. Отмечается, что с 25 мая по 6 июня она "вступила в интимные отношения без средств защиты с более чем 10 лицами в возрасте от 25 до 30 лет, заведомо зная о своем заболевании, тем самым совершила преступление".
Возбуждено уголовное дело по статье "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД" УК РУз.
Ведется предварительное следствие.
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