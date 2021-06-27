https://uz.sputniknews.ru/20210627/v-buxare-jenschina-namerenno-zarazila-vich-infektsiey-bolee-10-mujchin-19428058.html

В Бухаре женщина намеренно заразила ВИЧ-инфекцией более 10 мужчин

В Бухаре женщина намеренно заразила ВИЧ-инфекцией более 10 мужчин

Зарегистрированные носители ВИЧ-инфекции предупреждены о привлечении к ответственности за заражение этим вирусом других лиц. Однако встречаются иногда те, кто... 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-27T12:52+0500

2021-06-27T12:52+0500

2021-06-27T12:55+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Бухарской области задержали 26-летнюю девушку, намеренно заразившую ВИЧ-инфекцией более 10 партнеров.По данным УВД, жительница Каракульского района была зарегистрирована в кожно-венерологическом диспансере с 20 мая этого года как носитель венерического заболевания. Однако девушка отнеслась к этому безответственно. Отмечается, что с 25 мая по 6 июня она "вступила в интимные отношения без средств защиты с более чем 10 лицами в возрасте от 25 до 30 лет, заведомо зная о своем заболевании, тем самым совершила преступление". Возбуждено уголовное дело по статье "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД" УК РУз. Ведется предварительное следствие.

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заболевания, бухарская область, вич, здоровье, отношения