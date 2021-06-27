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Узбекский хоккеист Салахиддин Азимов начал свою карьеру в "СКА Юность"
Узбекский хоккеист Салахиддин Азимов начал свою карьеру в "СКА Юность"
Салахиддина Азимова поздравили все: директор спортивной школы, главный тренер и даже замминистра спорта Свердловской области. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-27T17:02+0500
2021-06-27T20:36+0500
спорт
хоккей
узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Игрок клуба "Бинокор" теперь будет выступать в России — молодого узбекского хоккеиста Салахиддина Азимова взяли в клуб "СКА Юность".Новобранца тепло встретили в Свердловской команде и пожелали ему успехов в карьере. Юному хоккеисту вручили фирменную синюю футболку с надписью "СКА Юность". На обратной стороне красуются цифры 88, фамилия "Азимов" и название города, в котором расположена спортивная школа — Екатеринбург. Салахиддина также поздравил старший тренер школы "СКА Юность" Александр Антропов. Замминистра спорта Свердловской области Андрей Зяблицев отметил, что это пойдет на пользу российско-узбекским отношениям.Для юного спортсмена хоккей — больше, чем просто увлечение. Салахиддин много тренируется, играет и активно учится лучшим тактикам у легенд хоккея.Так, в марте юноша в составе команды "Бинокор" сыграл символический матч с выдающимися российскими хоккеистами, которые приехали по случаю открытия первой в Узбекистане ледовой арены.Во время сборов в Москве Салахиддин также получил возможность пообщаться с легендой советского и российского хоккея Павлом Буре.Отец мальчика поделился, что тогда спортсмен пожелал успехов его сыну и пообещал в будущем пригласить в ЦСКА.Когда же Буре и Салахиддин вновь встретились на церемонии открытия ледовой арены, дал ему напутствие и сказал, что предложение остается в силе.
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хоккей, узбекистанец

Узбекский хоккеист Салахиддин Азимов начал свою карьеру в "СКА Юность"

17:02 27.06.2021 (обновлено: 20:36 27.06.2021)
1460
© SputnikИгрок клуба "Бинокор" Салихиддин Азимов теперь будет выступать в России
Игрок клуба Бинокор Салихиддин Азимов теперь будет выступать в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2021
© Sputnik
Салахиддина Азимова поздравили все: директор спортивной школы, главный тренер и даже замминистра спорта Свердловской области.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Игрок клуба "Бинокор" теперь будет выступать в России — молодого узбекского хоккеиста Салахиддина Азимова взяли в клуб "СКА Юность".
© SputnikИгрок клуба "Бинокор" Салахиддин Азимов теперь будет выступать в России
Игрок клуба Бинокор Салихиддин Азимов теперь будет выступать в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2021
Игрок клуба "Бинокор" Салахиддин Азимов теперь будет выступать в России
© Sputnik
Новобранца тепло встретили в Свердловской команде и пожелали ему успехов в карьере.
"У нас в школе появился новый член семьи. 2009 год. Мы тебя поздравляем, ты в наших рядах! Давай, дерзай!", — отметил директор школы "СКА Юность" Сергей Немолодышев.
Юному хоккеисту вручили фирменную синюю футболку с надписью "СКА Юность". На обратной стороне красуются цифры 88, фамилия "Азимов" и название города, в котором расположена спортивная школа — Екатеринбург.
© SputnikИгрок клуба "Бинокор" Салахиддин Азимов теперь будет выступать в России
Игрок клуба Бинокор Салихиддин Азимов теперь будет выступать в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2021
Игрок клуба "Бинокор" Салахиддин Азимов теперь будет выступать в России
© Sputnik
Салахиддина также поздравил старший тренер школы "СКА Юность" Александр Антропов.
"Я тебя поздравляю! Ты у нас первый хоккеист из Узбекистана. Ты в принципе первый хоккеист-ребенок из Узбекистана, которого я вижу. Рады тебя приветствовать в команде "СКА Юность". Будем развиваться! Зубы стиснули и пошли пахать!", — обратился к мальчику тренер.
Замминистра спорта Свердловской области Андрей Зяблицев отметил, что это пойдет на пользу российско-узбекским отношениям.
© SputnikИгрок клуба "Бинокор" Салахиддин Азимов теперь будет выступать в России
Игрок клуба Бинокор Салихиддин Азимов теперь будет выступать в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2021
Игрок клуба "Бинокор" Салахиддин Азимов теперь будет выступать в России
© Sputnik
"Ждем на Олимпийских играх в составе сборной команды Узбекистана", — добавил Зяблицев.
Для юного спортсмена хоккей — больше, чем просто увлечение. Салахиддин много тренируется, играет и активно учится лучшим тактикам у легенд хоккея.
Так, в марте юноша в составе команды "Бинокор" сыграл символический матч с выдающимися российскими хоккеистами, которые приехали по случаю открытия первой в Узбекистане ледовой арены.
Во время сборов в Москве Салахиддин также получил возможность пообщаться с легендой советского и российского хоккея Павлом Буре.
Отец мальчика поделился, что тогда спортсмен пожелал успехов его сыну и пообещал в будущем пригласить в ЦСКА.
Когда же Буре и Салахиддин вновь встретились на церемонии открытия ледовой арены, дал ему напутствие и сказал, что предложение остается в силе.
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