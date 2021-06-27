https://uz.sputniknews.ru/20210627/yunyy-xokkeist-iz-uzbekistana-nachal-svoyu-kareru-v-ska-yunost-19430567.html

Узбекский хоккеист Салахиддин Азимов начал свою карьеру в "СКА Юность"

Узбекский хоккеист Салахиддин Азимов начал свою карьеру в "СКА Юность"

Салахиддина Азимова поздравили все: директор спортивной школы, главный тренер и даже замминистра спорта Свердловской области. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-27T17:02+0500

2021-06-27T17:02+0500

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спорт

хоккей

узбекистанец

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Игрок клуба "Бинокор" теперь будет выступать в России — молодого узбекского хоккеиста Салахиддина Азимова взяли в клуб "СКА Юность".Новобранца тепло встретили в Свердловской команде и пожелали ему успехов в карьере. Юному хоккеисту вручили фирменную синюю футболку с надписью "СКА Юность". На обратной стороне красуются цифры 88, фамилия "Азимов" и название города, в котором расположена спортивная школа — Екатеринбург. Салахиддина также поздравил старший тренер школы "СКА Юность" Александр Антропов. Замминистра спорта Свердловской области Андрей Зяблицев отметил, что это пойдет на пользу российско-узбекским отношениям.Для юного спортсмена хоккей — больше, чем просто увлечение. Салахиддин много тренируется, играет и активно учится лучшим тактикам у легенд хоккея.Так, в марте юноша в составе команды "Бинокор" сыграл символический матч с выдающимися российскими хоккеистами, которые приехали по случаю открытия первой в Узбекистане ледовой арены.Во время сборов в Москве Салахиддин также получил возможность пообщаться с легендой советского и российского хоккея Павлом Буре.Отец мальчика поделился, что тогда спортсмен пожелал успехов его сыну и пообещал в будущем пригласить в ЦСКА.Когда же Буре и Салахиддин вновь встретились на церемонии открытия ледовой арены, дал ему напутствие и сказал, что предложение остается в силе.

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хоккей, узбекистанец