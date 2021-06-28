https://uz.sputniknews.ru/20210628/kakie-uzbekistanskie-banki-effektivnee-vsego-pomogayut-klientam--reyting-19446593.html
Какие узбекистанские банки эффективнее всего помогают клиентам — рейтинг
Какие узбекистанские банки эффективнее всего помогают клиентам — рейтинг
Среднее время ожидания ответа оператора кол-центра составило 2 минуты 30 секунд. Подробности читайте ниже. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T19:54+0500
2021-06-28T19:54+0500
2021-06-28T19:57+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Исследовательская команда Bank.uz составила первый рейтинг банков Узбекистана по качеству работы служб поддержки клиентов.Всего в него были включены 27 розничных банков Узбекистана, ответившие на обращения исследователей по телефону (кол-центр) или онлайн (чат).Для оценки качества работы кол-центра "тайный покупатель" звонил в каждый банк три раза с разными вопросами — про условия вклада и кредита, а также о местонахождении ближайшего банкомата. Через чат задавались те же вопросы, а если такой возможности не было, то использовались аккаунты банков в соцсетях или в мессенджере Telegram. Десятка лучших выглядит так:Во время звонков оценивалось: знание и достоверность информации, впечатления от разговора, техническая часть звонка, время ожидания ответа, время ответа оператора.А в ходе переписки в чате исследователи обращали внимание на впечатление от общения, среднее время ожидания одного ответа и общее время ожидания ответа. Для составления итогового рейтинга баллы суммировались.Ответы операторов онлайн-поддержки в целом оказались не очень оперативными, в среднем — около шести часов. Быстрее всего обратную связь дали Orient Finans Bank (десять секунд), TBC Bank (одна минута) и Invest Finans Bank (столько же). Дольше всего пришлось ждать операторов Anor Bank, Davr Bank и Tenge Bank (у всех свыше шести часов). Десять банков вообще не ответили на онлайн-обращения.
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банки, узбекистан
Какие узбекистанские банки эффективнее всего помогают клиентам — рейтинг
19:54 28.06.2021 (обновлено: 19:57 28.06.2021)
Среднее время ожидания ответа оператора кол-центра составило 2 минуты 30 секунд. Подробности читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Исследовательская команда Bank.uz составила первый рейтинг
банков Узбекистана по качеству работы служб поддержки клиентов.
Всего в него были включены 27 розничных банков Узбекистана, ответившие на обращения исследователей по телефону (кол-центр) или онлайн (чат).
Для оценки качества работы кол-центра "тайный покупатель" звонил в каждый банк три раза с разными вопросами — про условия вклада и кредита, а также о местонахождении ближайшего банкомата. Через чат задавались те же вопросы, а если такой возможности не было, то использовались аккаунты банков в соцсетях или в мессенджере Telegram.
Десятка лучших выглядит так:
3.
"Ипак Йули" — 8,81 балла;
4.
Invest Finance Bank — 8,46 балла;
5.
"Капиталбанк" — 8,36 балла;
6.
"Ориент Финанс" — 8,17 балла;
7.
"Савдогар" — 7,89 балла;
8.
Узнацбанк — 7,46 балла;
9.
Алокабанк — 7,26 балла;
10.
Узпромстройбанк — 7,09 балла.
Во время звонков оценивалось: знание и достоверность информации, впечатления от разговора, техническая часть звонка, время ожидания ответа, время ответа оператора.
А в ходе переписки в чате исследователи обращали внимание на впечатление от общения, среднее время ожидания одного ответа и общее время ожидания ответа.
Для составления итогового рейтинга баллы суммировались.
Среднее время ожидания ответа оператора кол-центра составило 2 минуты 30 секунд. Связи с TBC Bank нужно было ждать 39 секунд, а с Ipoteka Bank, находящегося в самом конце списка, — 8 минут 32 секунды.
Ответы операторов онлайн-поддержки в целом оказались не очень оперативными, в среднем — около шести часов. Быстрее всего обратную связь дали Orient Finans Bank (десять секунд), TBC Bank (одна минута) и Invest Finans Bank (столько же). Дольше всего пришлось ждать операторов Anor Bank, Davr Bank и Tenge Bank (у всех свыше шести часов). Десять банков вообще не ответили на онлайн-обращения.