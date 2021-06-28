https://uz.sputniknews.ru/20210628/kluby-dyma-i-pyli-v-tashoblasti-vspyxnul-krupnyy-pojar--video--19435373.html

Клубы дыма и пыли: в Ташобласти вспыхнул крупный пожар — видео

Клубы дыма и пыли: в Ташобласти вспыхнул крупный пожар — видео

Благодаря слаженным действиям спасателей огонь не перекинулся на основную часть предприятия. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T08:32+0500

2021-06-28T08:32+0500

2021-06-28T09:04+0500

происшествия

мчс

мчс узбекистана

пожар

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Ташкентской области накануне произошел крупный пожар — клубы черного дыма буквально заволокли небо. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в областное управление по ЧС в 14.37.Пламя вспыхнуло на крыше предприятия, расположенного в Зангиатинском районе.Пожарные прибыли на место происшествия оперативно — через 6 минут. В 15.28 огонь удалось окружить, а в 16.05 — полностью потушить.Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь не перекинулся на основную часть предприятия.Сейчас устанавливается причина пожара и оцениваются размеры причиненного ущерба.

ташкентская область

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мчс, мчс узбекистана, пожар, ташкентская область