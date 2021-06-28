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Клубы дыма и пыли: в Ташобласти вспыхнул крупный пожар — видео
Клубы дыма и пыли: в Ташобласти вспыхнул крупный пожар — видео
Благодаря слаженным действиям спасателей огонь не перекинулся на основную часть предприятия. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T08:32+0500
2021-06-28T08:32+0500
2021-06-28T09:04+0500
происшествия
мчс
мчс узбекистана
пожар
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Ташкентской области накануне произошел крупный пожар — клубы черного дыма буквально заволокли небо. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в областное управление по ЧС в 14.37.Пламя вспыхнуло на крыше предприятия, расположенного в Зангиатинском районе.Пожарные прибыли на место происшествия оперативно — через 6 минут. В 15.28 огонь удалось окружить, а в 16.05 — полностью потушить.Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь не перекинулся на основную часть предприятия.Сейчас устанавливается причина пожара и оцениваются размеры причиненного ущерба.
ташкентская область
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мчс, мчс узбекистана, пожар, ташкентская область
Клубы дыма и пыли: в Ташобласти вспыхнул крупный пожар — видео
08:32 28.06.2021 (обновлено: 09:04 28.06.2021)
Благодаря слаженным действиям спасателей огонь не перекинулся на основную часть предприятия.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Ташкентской области накануне произошел крупный пожар — клубы черного дыма буквально заволокли небо.
По данным
МЧС, сообщение о возгорании поступило в областное управление по ЧС в 14.37.
Пламя вспыхнуло на крыше предприятия, расположенного в Зангиатинском районе.
Пожарные прибыли на место происшествия оперативно — через 6 минут. В 15.28 огонь удалось окружить, а в 16.05 — полностью потушить.
Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь не перекинулся на основную часть предприятия.
Сейчас устанавливается причина пожара и оцениваются размеры причиненного ущерба.