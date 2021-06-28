https://uz.sputniknews.ru/20210628/komu-polsotni-verst-ne-kryuk-samye-yarkie-momenty-blagotvoritelnogo-ultramarafona--video-19449328.html

Кому полсотни верст не крюк: самые яркие моменты благотворительного Ультрамарафона — видео

Кому полсотни верст не крюк: самые яркие моменты благотворительного Ультрамарафона — видео

Благотворительный праздник в Зааминском заповеднике собрал несколько сотен участников, которые показали свою выносливость и подготовку на очень непростой... 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T22:12+0500

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видео

марафон

бег

соревнования

благотворительность

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Зааминский Ультрамарафон проходил в одноименном природном заповеднике 26-27 июня. В первый день гостей ожидала развлекательная и культурная программа, а в воскресенье — непосредственно кросс.Спортивная часть праздника состояла из нескольких забегов, в зависимости от уровня подготовки участников. Главная дистанция супермарафона протяженностью 50 километров, полумарафон на 21, а также забеги на 10 километров, северная ходьба и дистанция для новичков в две тысячи метров.Все средства, полученные со стартовых взносов, Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан, который выступил главным организатором забега, направит на благотворительность. Это поможет людям с инвалидностью трудоустроиться в культурных учреждениях страны.Атмосфера праздника, азарта и борьбы за победу в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

видео, марафон, бег, соревнования, благотворительность