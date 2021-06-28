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Кому полсотни верст не крюк: самые яркие моменты благотворительного Ультрамарафона — видео
Кому полсотни верст не крюк: самые яркие моменты благотворительного Ультрамарафона — видео
Благотворительный праздник в Зааминском заповеднике собрал несколько сотен участников, которые показали свою выносливость и подготовку на очень непростой... 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T22:12+0500
2021-06-28T22:12+0500
видео
марафон
бег
соревнования
благотворительность
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Зааминский Ультрамарафон проходил в одноименном природном заповеднике 26-27 июня. В первый день гостей ожидала развлекательная и культурная программа, а в воскресенье — непосредственно кросс.Спортивная часть праздника состояла из нескольких забегов, в зависимости от уровня подготовки участников. Главная дистанция супермарафона протяженностью 50 километров, полумарафон на 21, а также забеги на 10 километров, северная ходьба и дистанция для новичков в две тысячи метров.Все средства, полученные со стартовых взносов, Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан, который выступил главным организатором забега, направит на благотворительность. Это поможет людям с инвалидностью трудоустроиться в культурных учреждениях страны.Атмосфера праздника, азарта и борьбы за победу в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
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Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
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видео, марафон, бег, соревнования, благотворительность

Кому полсотни верст не крюк: самые яркие моменты благотворительного Ультрамарафона — видео

22:12 28.06.2021
1814
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Благотворительный праздник в Зааминском заповеднике собрал несколько сотен участников, которые показали свою выносливость и подготовку на очень непростой дистанции
Зааминский Ультрамарафон проходил в одноименном природном заповеднике 26-27 июня. В первый день гостей ожидала развлекательная и культурная программа, а в воскресенье — непосредственно кросс.
Спортивная часть праздника состояла из нескольких забегов, в зависимости от уровня подготовки участников. Главная дистанция супермарафона протяженностью 50 километров, полумарафон на 21, а также забеги на 10 километров, северная ходьба и дистанция для новичков в две тысячи метров.

До финиша супер-дистанции добрались 29 бегунов. Победителем главной гонки стал житель Намангана Даниёр Курбаналиев, второе место у спортсмена из Чирчика Надира Таниева, а "бронза" досталась ташкентцу Рафаэлю Зинурову.. Среди одолевших дистанцию оказалась одна женщина — представительница Ташкентской области Дильфуза Аллаярова.

Все средства, полученные со стартовых взносов, Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан, который выступил главным организатором забега, направит на благотворительность. Это поможет людям с инвалидностью трудоустроиться в культурных учреждениях страны.
Атмосфера праздника, азарта и борьбы за победу в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
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