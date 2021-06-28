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Мал, да быстр: в Ташкенте прошел Гран-при по картингу
Мал, да быстр: в Ташкенте прошел Гран-при по картингу
Соревнования прошли в выходной день по столичным улицам в районе парка Якуба Колоса. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T13:28+0500
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В заездах могли принять участие как профессионалы, так и любители. Гонки проходили в различных классах, в зависимости от мощности болидов. Также отличалась и протяженность дистанции в зависимости от подготовки пилотов — от 2 до 12 кругов.В рамках Гран-при "Ташкент-2021" прошли свободные заезды, квалификация и финальные гонки. Общий призовой фонд соревнований составил 50 миллионов сумов. Атмосфера автомобильного праздника в сюжете Sputnik Узбекистан.
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видео, картинг-клуб, соревнования, гонки, ташкент

Мал, да быстр: в Ташкенте прошел Гран-при по картингу

13:28 28.06.2021 (обновлено: 13:42 28.06.2021)
389
© Sputnik
Соревнования прошли в выходной день по столичным улицам в районе парка Якуба Колоса.
В заездах могли принять участие как профессионалы, так и любители. Гонки проходили в различных классах, в зависимости от мощности болидов. Также отличалась и протяженность дистанции в зависимости от подготовки пилотов — от 2 до 12 кругов.
В рамках Гран-при "Ташкент-2021" прошли свободные заезды, квалификация и финальные гонки. Общий призовой фонд соревнований составил 50 миллионов сумов.
Атмосфера автомобильного праздника в сюжете Sputnik Узбекистан.
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