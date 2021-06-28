https://uz.sputniknews.ru/20210628/mal-da-bystr-v-tashkente-proshel-gran-pri-po-kartingu-19440957.html

Мал, да быстр: в Ташкенте прошел Гран-при по картингу

Мал, да быстр: в Ташкенте прошел Гран-при по картингу

Соревнования прошли в выходной день по столичным улицам в районе парка Якуба Колоса. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T13:28+0500

2021-06-28T13:28+0500

2021-06-28T13:42+0500

видео

картинг-клуб

соревнования

гонки

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1c/19440647_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_773e81d1a837c0c719b0fb60362cdf7b.jpg

В заездах могли принять участие как профессионалы, так и любители. Гонки проходили в различных классах, в зависимости от мощности болидов. Также отличалась и протяженность дистанции в зависимости от подготовки пилотов — от 2 до 12 кругов.В рамках Гран-при "Ташкент-2021" прошли свободные заезды, квалификация и финальные гонки. Общий призовой фонд соревнований составил 50 миллионов сумов. Атмосфера автомобильного праздника в сюжете Sputnik Узбекистан.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, картинг-клуб, соревнования, гонки, ташкент