https://uz.sputniknews.ru/20210628/odin-iz-rayonov-tashkenta-na-tri-dnya-otklyuchili-ot-gaza-19441571.html
Один из районов Ташкента на три дня отключили от газа
Один из районов Ташкента на три дня отключили от газа
Газоснабжение прервано с 08.00 28 июня до 17.00 30 июня. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T13:54+0500
2021-06-28T13:54+0500
2021-06-28T13:59+0500
общество
газ
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Аккурганском районе Ташобласти временно приостановили подачу газа.Это связано с проведением работ по испытанию газопроводов высокого и среднего давления на герметичность. Данные мероприятия ведутся в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов.Газ отключен с 8 утра 28 июня до 5 вечера 30 июня в 14 106 жилых домах и 186 оптовых организациях.Жителей района попросили не оставлять неконтролируемое газовое оборудование в своих квартирах.
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газ, ташкент
Один из районов Ташкента на три дня отключили от газа
13:54 28.06.2021 (обновлено: 13:59 28.06.2021)
Газоснабжение прервано с 08.00 28 июня до 17.00 30 июня.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
В Аккурганском районе Ташобласти временно приостановили
подачу газа.
Это связано с проведением работ по испытанию газопроводов высокого и среднего давления на герметичность. Данные мероприятия ведутся в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов.
Газ отключен с 8 утра 28 июня до 5 вечера 30 июня в 14 106 жилых домах и 186 оптовых организациях.
Жителей района попросили не оставлять неконтролируемое газовое оборудование в своих квартирах.