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Один из районов Ташкента на три дня отключили от газа
Один из районов Ташкента на три дня отключили от газа
Газоснабжение прервано с 08.00 28 июня до 17.00 30 июня. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Аккурганском районе Ташобласти временно приостановили подачу газа.Это связано с проведением работ по испытанию газопроводов высокого и среднего давления на герметичность. Данные мероприятия ведутся в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов.Газ отключен с 8 утра 28 июня до 5 вечера 30 июня в 14 106 жилых домах и 186 оптовых организациях.Жителей района попросили не оставлять неконтролируемое газовое оборудование в своих квартирах.
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газ, ташкент

Один из районов Ташкента на три дня отключили от газа

13:54 28.06.2021 (обновлено: 13:59 28.06.2021)
499
© СС0 / Unsplash / KWON JUNHOГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
© СС0 / Unsplash / KWON JUNHO
Газоснабжение прервано с 08.00 28 июня до 17.00 30 июня.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Аккурганском районе Ташобласти временно приостановили подачу газа.
Это связано с проведением работ по испытанию газопроводов высокого и среднего давления на герметичность. Данные мероприятия ведутся в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов.
Газ отключен с 8 утра 28 июня до 5 вечера 30 июня в 14 106 жилых домах и 186 оптовых организациях.
Жителей района попросили не оставлять неконтролируемое газовое оборудование в своих квартирах.
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