https://uz.sputniknews.ru/20210628/odin-iz-rayonov-tashkenta-na-tri-dnya-otklyuchili-ot-gaza-19441571.html

Один из районов Ташкента на три дня отключили от газа

Один из районов Ташкента на три дня отключили от газа

Газоснабжение прервано с 08.00 28 июня до 17.00 30 июня. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T13:54+0500

2021-06-28T13:54+0500

2021-06-28T13:59+0500

общество

газ

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18909022_0:330:2471:1719_1920x0_80_0_0_5c9d90f91a337ed9b347eedf62e6d7f1.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Аккурганском районе Ташобласти временно приостановили подачу газа.Это связано с проведением работ по испытанию газопроводов высокого и среднего давления на герметичность. Данные мероприятия ведутся в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов.Газ отключен с 8 утра 28 июня до 5 вечера 30 июня в 14 106 жилых домах и 186 оптовых организациях.Жителей района попросили не оставлять неконтролируемое газовое оборудование в своих квартирах.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

газ, ташкент