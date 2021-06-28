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"Талибан"* захватил афганскую заставу на границе с Таджикистаном
"Талибан"* захватил афганскую заставу на границе с Таджикистаном
Пока обстановка в регионе остается напряженной. Талибы и афганские правительственные войска продолжают боевые действия. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T12:24+0500
2021-06-28T12:35+0500
в мире
радикальное движение "талибан"
граница
афганистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Накануне талибы напали на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх.В результате 17 военнослужащих правительственных войск были вынуждены отступить через 1-й пост погранотряда "Шахритус" на территорию Таджикистана.Об это пишет РИА Новости со ссылкой на погранвойска Госкомитета нацбезопасности соседней республики.Пока обстановка в регионе остается напряженной. Талибы и афганские правительственные войска продолжают боевые действия.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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радикальное движение "талибан", граница, афганистан, таджикистан

"Талибан"* захватил афганскую заставу на границе с Таджикистаном

12:24 28.06.2021 (обновлено: 12:35 28.06.2021)
427
© AFP 2018 / WAKIL KOHSARАфганские военные
Афганские военные - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
© AFP 2018 / WAKIL KOHSAR
Пока обстановка в регионе остается напряженной. Талибы и афганские правительственные войска продолжают боевые действия.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Накануне талибы напали на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх.
В результате 17 военнослужащих правительственных войск были вынуждены отступить через 1-й пост погранотряда "Шахритус" на территорию Таджикистана.
Об это пишет РИА Новости со ссылкой на погранвойска Госкомитета нацбезопасности соседней республики.
Таджикские пограничники, в свою очередь, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили афганским военным, пересекшим границу, беспрепятственно попасть на свою территорию.
Пока обстановка в регионе остается напряженной. Талибы и афганские правительственные войска продолжают боевые действия.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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