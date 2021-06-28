https://uz.sputniknews.ru/20210628/taliban-zaxvatil-afganskuyu-zastavu-na-granitse-s-tadjikistanom-19438988.html

"Талибан"* захватил афганскую заставу на границе с Таджикистаном

"Талибан"* захватил афганскую заставу на границе с Таджикистаном

Пока обстановка в регионе остается напряженной. Талибы и афганские правительственные войска продолжают боевые действия. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T12:24+0500

2021-06-28T12:24+0500

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в мире

радикальное движение "талибан"

граница

афганистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Накануне талибы напали на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх.В результате 17 военнослужащих правительственных войск были вынуждены отступить через 1-й пост погранотряда "Шахритус" на территорию Таджикистана.Об это пишет РИА Новости со ссылкой на погранвойска Госкомитета нацбезопасности соседней республики.Пока обстановка в регионе остается напряженной. Талибы и афганские правительственные войска продолжают боевые действия.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

радикальное движение "талибан", граница, афганистан, таджикистан