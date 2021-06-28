https://uz.sputniknews.ru/20210628/v-surxandare-shkolnitsa-obokrala-svoyu-chetyrexletnyuyu-sosedku-19443558.html

В Сурхандарье школьница обокрала свою четырехлетнюю соседку

В Сурхандарье школьница обокрала свою четырехлетнюю соседку

Инцидент произошел утром 25 мая. Возбуждено уголовное дело. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T16:12+0500

2021-06-28T16:12+0500

2021-06-28T16:29+0500

происшествия

сурхандарьинская область

кража

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Сурхандарьинской области школьницу подозревают в краже, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 25 мая.Несовершеннолетняя Азиза М., увидев играющую на улице соседку — четырехлетнюю Мухаррамхон Л., — завела ее к себе домой и дала ребенку снотворное, растворенное в воде.Когда девочка уснула, злоумышленница сняла с нее золотые серьги стоимостью 700 тысяч сумов.На следующий день в отношении Азизы М. было возбуждено дело по части 1 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана.

сурхандарьинская область

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сурхандарьинская область, кража