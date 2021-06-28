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В Сурхандарье школьница обокрала свою четырехлетнюю соседку
В Сурхандарье школьница обокрала свою четырехлетнюю соседку
Инцидент произошел утром 25 мая. Возбуждено уголовное дело. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T16:12+0500
2021-06-28T16:29+0500
происшествия
сурхандарьинская область
кража
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Сурхандарьинской области школьницу подозревают в краже, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 25 мая.Несовершеннолетняя Азиза М., увидев играющую на улице соседку — четырехлетнюю Мухаррамхон Л., — завела ее к себе домой и дала ребенку снотворное, растворенное в воде.Когда девочка уснула, злоумышленница сняла с нее золотые серьги стоимостью 700 тысяч сумов.На следующий день в отношении Азизы М. было возбуждено дело по части 1 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана.
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сурхандарьинская область, кража

В Сурхандарье школьница обокрала свою четырехлетнюю соседку

16:12 28.06.2021 (обновлено: 16:29 28.06.2021)
1048
© CC0 / Unsplash / Jordan RowlandДевочка. Иллюстративное фото
Девочка. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
© CC0 / Unsplash / Jordan Rowland
Инцидент произошел утром 25 мая. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Сурхандарьинской области школьницу подозревают в краже, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.
По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 25 мая.
Несовершеннолетняя Азиза М., увидев играющую на улице соседку — четырехлетнюю Мухаррамхон Л., — завела ее к себе домой и дала ребенку снотворное, растворенное в воде.
Когда девочка уснула, злоумышленница сняла с нее золотые серьги стоимостью 700 тысяч сумов.
На следующий день в отношении Азизы М. было возбуждено дело по части 1 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана.
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