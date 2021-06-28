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Вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 стартовала в Москве
Вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 стартовала в Москве
Прививочный пункт открыт с 09.00 до 21.00, его пропускная способность — более двух тысяч человек в день. Во вторник начнет работу еще один. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T14:35+0500
2021-06-28T15:32+0500
россия
вакцинация
трудовые мигранты
москва
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Пилотная вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 с использованием "Спутника Лайт" стартовала в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.Процедура осуществляется по заявкам работодателей, подпадающих под требования Роспотребнадзора. В дальнейшем схема будет упрощена, вакцинацию планируется распространить и на другие группы иностранцев, в том числе самозанятых.Как пишет РИА Новости, первый пункт вакцинации открылся в ММЦ "Сахарово", работает с 09.00 до 21.00, пропускная способность — более двух тысяч человек в день. Там принимают два врача и 12 медицинских сестер — сотрудники городской поликлиники №175 и консультативно-диагностической поликлиники №121. Им помогают 12 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и три администратора.В этом пункте будут работать три врача и 16 медицинских сестер — сотрудники городских поликлиник №№9, 19 и 109. Им будут помогать 16 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.Вакцинация трудовых мигрантов в столице стоит 1,3 тысячи рублей, ее оплачивает работодатель.
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вакцинация, трудовые мигранты, москва

Вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 стартовала в Москве

14:35 28.06.2021 (обновлено: 15:32 28.06.2021)
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© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМорозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Морозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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Прививочный пункт открыт с 09.00 до 21.00, его пропускная способность — более двух тысяч человек в день. Во вторник начнет работу еще один.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Пилотная вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 с использованием "Спутника Лайт" стартовала в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Процедура осуществляется по заявкам работодателей, подпадающих под требования Роспотребнадзора. В дальнейшем схема будет упрощена, вакцинацию планируется распространить и на другие группы иностранцев, в том числе самозанятых.
Как пишет РИА Новости, первый пункт вакцинации открылся в ММЦ "Сахарово", работает с 09.00 до 21.00, пропускная способность — более двух тысяч человек в день. Там принимают два врача и 12 медицинских сестер — сотрудники городской поликлиники №175 и консультативно-диагностической поликлиники №121. Им помогают 12 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и три администратора.

Во вторник планируется открыть еще один пункт вакцинации — он расположится на территории ТЦ "Садовод" (улица Верхние поля, дом 54, строение 15). Там будут принимать с 08.00 до 20.00, пропускная способность — более двух тысяч человек в день.

В этом пункте будут работать три врача и 16 медицинских сестер — сотрудники городских поликлиник №№9, 19 и 109. Им будут помогать 16 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.
Вакцинация трудовых мигрантов в столице стоит 1,3 тысячи рублей, ее оплачивает работодатель.
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