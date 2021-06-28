https://uz.sputniknews.ru/20210628/vb-vydelit-uzbekistanu-380-mln-na-modernizatsiyu-sistemy-peredachi-elektroenergii-19445425.html

ВБ выделит Узбекистану $380 млн на модернизацию системы передачи электроэнергии

ВБ выделит Узбекистану $380 млн на модернизацию системы передачи электроэнергии

Привлекаемые средства будут направлены в том числе на реконструкцию 22 устаревших высоковольтных подстанций. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T18:10+0500

2021-06-28T18:10+0500

2021-06-28T18:23+0500

экономика

всемирный банк

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление правительству Узбекистана 380 миллионов долларов на модернизацию системы передачи электроэнергии, сообщает пресс-служба ВБ.Кредит предоставлен из средств Международной ассоциации развития (МАР, входит в группу ВБ) сроком на 40 лет. Проект также будет софинансирован за счет средств Зеленого климатического фонда (GCF) — займа на 43 миллиона долларов и гранта на четыре миллиона долларов.В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС и автономные тепловые электростанции промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт⋅ч, к 2030 году рост потребления электроэнергии прогнозируется на уровне 110 миллиардов кВт⋅ч. При этом РУз за последние два года возобновила импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.

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