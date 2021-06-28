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ВБ выделит Узбекистану $380 млн на модернизацию системы передачи электроэнергии
ВБ выделит Узбекистану $380 млн на модернизацию системы передачи электроэнергии
Привлекаемые средства будут направлены в том числе на реконструкцию 22 устаревших высоковольтных подстанций. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T18:10+0500
2021-06-28T18:10+0500
2021-06-28T18:23+0500
экономика
всемирный банк
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление правительству Узбекистана 380 миллионов долларов на модернизацию системы передачи электроэнергии, сообщает пресс-служба ВБ.Кредит предоставлен из средств Международной ассоциации развития (МАР, входит в группу ВБ) сроком на 40 лет. Проект также будет софинансирован за счет средств Зеленого климатического фонда (GCF) — займа на 43 миллиона долларов и гранта на четыре миллиона долларов.В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС и автономные тепловые электростанции промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт⋅ч, к 2030 году рост потребления электроэнергии прогнозируется на уровне 110 миллиардов кВт⋅ч. При этом РУз за последние два года возобновила импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.
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всемирный банк
ВБ выделит Узбекистану $380 млн на модернизацию системы передачи электроэнергии
18:10 28.06.2021 (обновлено: 18:23 28.06.2021)
Привлекаемые средства будут направлены в том числе на реконструкцию 22 устаревших высоковольтных подстанций.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление правительству Узбекистана 380 миллионов долларов на модернизацию системы передачи электроэнергии, сообщает
пресс-служба ВБ.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил проект "Трансформация электроэнергетического сектора и устойчивая электропередача". Проект будет реализован за счет кредита в размере 380 миллионов долларов", — говорится в релизе.
Кредит предоставлен из средств Международной ассоциации развития (МАР, входит в группу ВБ) сроком на 40 лет.
Проект также будет софинансирован за счет средств Зеленого климатического фонда (GCF) — займа на 43 миллиона долларов и гранта на четыре миллиона долларов.
Привлекаемые средства будут направлены на реконструкцию 22 устаревших высоковольтных подстанций, а также строительство новой подстанции мощностью 500 кВ и линий электропередачи в 11 областях Узбекистана. Проект также предусматривает внедрение нового комплекса диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), а кроме того — системы управления электроэнергией (EMS) на АО "Национальные электрические сети Узбекистана".
В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС и автономные тепловые электростанции промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт⋅ч, к 2030 году рост потребления электроэнергии прогнозируется на уровне 110 миллиардов кВт⋅ч. При этом РУз за последние два года возобновила импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.