https://uz.sputniknews.ru/20210629/desyatki-dokumentov-na-sotni-millionov-dollarov--itogi-uzbeksko-turetskogo-biznes-foruma-19465785.html

Десятки документов на сотни миллионов долларов — итоги Узбекско-турецкого бизнес-форума

Десятки документов на сотни миллионов долларов — итоги Узбекско-турецкого бизнес-форума

Мероприятие состоялось в Ташкенте в рамках пребывания правительственной делегации Турции в Узбекистане. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T19:29+0500

2021-06-29T19:29+0500

2021-06-29T19:36+0500

экономика

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

турция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. По итогам Узбекско-турецкого бизнес-форума было подписано 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.Узбекско-турецкий бизнес-форум прошел в Ташкенте 28 июня. В нем приняли участие заместитель премьер-министра — глава МИВТ Сардор Умурзаков, вице-президент Турции Фуат Октай, руководители заинтересованных узбекистанских министерств, ведомств и отраслевых объединений, бизнесмены обеих стран.

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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, турция, узбекистан