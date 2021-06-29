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Десятки документов на сотни миллионов долларов — итоги Узбекско-турецкого бизнес-форума
Десятки документов на сотни миллионов долларов — итоги Узбекско-турецкого бизнес-форума
Мероприятие состоялось в Ташкенте в рамках пребывания правительственной делегации Турции в Узбекистане. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T19:29+0500
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экономика
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. По итогам Узбекско-турецкого бизнес-форума было подписано 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.Узбекско-турецкий бизнес-форум прошел в Ташкенте 28 июня. В нем приняли участие заместитель премьер-министра — глава МИВТ Сардор Умурзаков, вице-президент Турции Фуат Октай, руководители заинтересованных узбекистанских министерств, ведомств и отраслевых объединений, бизнесмены обеих стран.
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, турция, узбекистан

Десятки документов на сотни миллионов долларов — итоги Узбекско-турецкого бизнес-форума

19:29 29.06.2021 (обновлено: 19:36 29.06.2021)
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© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаУзбекско-турецкий бизнес-форум в Ташкенте
Узбекско-турецкий бизнес-форум в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Мероприятие состоялось в Ташкенте в рамках пребывания правительственной делегации Турции в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. По итогам Узбекско-турецкого бизнес-форума было подписано 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.
Из них 514,7 миллион долларов будут направлены, как ожидается, на инвестиционные проекты, еще 165,2 миллиона долларов приходятся на торговые соглашения.
Узбекско-турецкий бизнес-форум прошел в Ташкенте 28 июня.
В нем приняли участие заместитель премьер-министра — глава МИВТ Сардор Умурзаков, вице-президент Турции Фуат Октай, руководители заинтересованных узбекистанских министерств, ведомств и отраслевых объединений, бизнесмены обеих стран.
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаВице-президент Турции Фуат Октай (слева) и заместитель премьер-министра Узбекистана — глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков
Вице-президент Турции Фуат Октай (слева) и заместитель премьер-министра Узбекистана — глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
Вице-президент Турции Фуат Октай (слева) и заместитель премьер-министра Узбекистана — глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
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