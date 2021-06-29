Историк предложил назвать столичный метрополитен именем Шарафа Рашидова

Федор Раззаков — автор книги "Шараф Рашидов: жизнь и судьба", вышедшей в 2020 году в издательстве O'ZBEKISTON на двух языках.

Раннее эта книга была издана в Москве под названиями "Коррупция в политбюро. Дело красного узбека" и "Дело, взорвавшее СССР".

Раззаков также является автором книги "Спасти Рашидова" — первого художественного произведения об этой исторической личности.