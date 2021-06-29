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Историк предложил назвать столичный метрополитен именем Шарафа Рашидова
Историк предложил назвать столичный метрополитен именем Шарафа Рашидова
Книга насыщена интересными фактами и деталями, многие из которых опубликованы впервые и по-новому рассказывают о жизни и деятельности выдающегося... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T15:10+0500
2021-06-29T15:18+0500
общество
ташкентский метрополитен
шараф рашидов
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Ташкенте состоялась первая международная междисциплинарная научно-практическая конференция "Шараф Рашидов – человек эпохи". В числе участников представительной дискуссии — и корреспондент Sputnik Узбекистан.Одно из самых значимых предложений, прозвучавших на встрече, — присвоить столичному метрополитену имя государственного и общественного деятеля, писателя Шарафа Рашидова. С таким заявлением выступил российский историк Федор Раззаков, автор книги "Шараф Рашидов: жизнь и судьба". Такая идея, по словам историка, возникла потому, что метрополитен в Ташкенте строился по инициативе и при активном участии Рашидова.Кроме того, на конференции была озвучена мысль посмертно представить этого государственного деятеля к награде "Герой Узбекистана". Книга — это хроника событий недавнего прошлого, она насыщена интересными фактами и деталями, многие из которых опубликованы впервые и по-новому рассказывают о жизни и деятельности выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя.
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ташкентский метрополитен, шараф рашидов

Историк предложил назвать столичный метрополитен именем Шарафа Рашидова

15:10 29.06.2021 (обновлено: 15:18 29.06.2021)
319
© Sputnik / Пенсон / Перейти в фотобанкПервый секретарь ЦК КП Узбекистана Ш.Р.Рашидов
Первый секретарь ЦК КП Узбекистана Ш.Р.Рашидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Sputnik / Пенсон
/
Перейти в фотобанк
Книга насыщена интересными фактами и деталями, многие из которых опубликованы впервые и по-новому рассказывают о жизни и деятельности выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Ташкенте состоялась первая международная междисциплинарная научно-практическая конференция "Шараф Рашидов – человек эпохи". В числе участников представительной дискуссии — и корреспондент Sputnik Узбекистан.
Одно из самых значимых предложений, прозвучавших на встрече, — присвоить столичному метрополитену имя государственного и общественного деятеля, писателя Шарафа Рашидова. С таким заявлением выступил российский историк Федор Раззаков, автор книги "Шараф Рашидов: жизнь и судьба".
© Sputnik / Дильшода РахматоваРоссийский историк Федор Раззаков, автор книги "Шараф Рашидов: жизнь и судьба".
Российский историк Федор Раззаков, автор книги Шараф Рашидов: жизнь и судьба. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
Российский историк Федор Раззаков, автор книги "Шараф Рашидов: жизнь и судьба".
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Такая идея, по словам историка, возникла потому, что метрополитен в Ташкенте строился по инициативе и при активном участии Рашидова.
Кроме того, на конференции была озвучена мысль посмертно представить этого государственного деятеля к награде "Герой Узбекистана".

"Шараф Рашидович и его семья были очень скромными людьми, и когда я писал свою книгу, очень многое узнал, что было скрыто ранее – он был большой неординарной личностью", — отметил автор.

Для справки:

Федор Раззаков — автор книги "Шараф Рашидов: жизнь и судьба", вышедшей в 2020 году в издательстве O'ZBEKISTON на двух языках.

Раннее эта книга была издана в Москве под названиями "Коррупция в политбюро. Дело красного узбека" и "Дело, взорвавшее СССР".

Раззаков также является автором книги "Спасти Рашидова" — первого художественного произведения об этой исторической личности.

Книга — это хроника событий недавнего прошлого, она насыщена интересными фактами и деталями, многие из которых опубликованы впервые и по-новому рассказывают о жизни и деятельности выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя.
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