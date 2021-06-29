https://uz.sputniknews.ru/20210629/pereubedit-i-privit-kak-rabotayut-punkty-vaktsinatsii-na-rynkax-i-v-tts-tashkenta--video-19465257.html

Переубедить и привить: как работают пункты вакцинации на рынках и в ТЦ Ташкента — видео

Переубедить и привить: как работают пункты вакцинации на рынках и в ТЦ Ташкента — видео

В столице Узбекистана полным ходом продолжается прививочная кампания, призванная стабилизировать эпидемиологическую обстановку с коронавирусом. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T18:53+0500

2021-06-29T18:53+0500

2021-06-29T19:48+0500

видео

вакцинация от covid-19 в узбекистане

ситуация с коронавирусом в узбекистане

узбекистан

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Дополнительные пункты вакцинации, помимо поликлиник и медицинских центров, открылись в крупнейших торгово-развлекательных центрах, на городских базарах, а также в некоторых школах. На разных пунктах есть разный набор вакцин, который лучше уточнить при посещении. Но абсолютно точно, что любая вакцина делается совершенно бесплатно. Процедуры такие же, что и в медучреждениях: первичный осмотр, заполнение анкеты, введение препарата и профилактическое ожидание в течение 30 минут на случай негативной реакции организма. Как проходит вакцинация в городе, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, узбекистан