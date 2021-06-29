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Переубедить и привить: как работают пункты вакцинации на рынках и в ТЦ Ташкента — видео
Переубедить и привить: как работают пункты вакцинации на рынках и в ТЦ Ташкента — видео
В столице Узбекистана полным ходом продолжается прививочная кампания, призванная стабилизировать эпидемиологическую обстановку с коронавирусом. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T18:53+0500
2021-06-29T19:48+0500
видео
вакцинация от covid-19 в узбекистане
ситуация с коронавирусом в узбекистане
узбекистан
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Дополнительные пункты вакцинации, помимо поликлиник и медицинских центров, открылись в крупнейших торгово-развлекательных центрах, на городских базарах, а также в некоторых школах. На разных пунктах есть разный набор вакцин, который лучше уточнить при посещении. Но абсолютно точно, что любая вакцина делается совершенно бесплатно. Процедуры такие же, что и в медучреждениях: первичный осмотр, заполнение анкеты, введение препарата и профилактическое ожидание в течение 30 минут на случай негативной реакции организма. Как проходит вакцинация в городе, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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видео, вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, узбекистан

Переубедить и привить: как работают пункты вакцинации на рынках и в ТЦ Ташкента — видео

18:53 29.06.2021 (обновлено: 19:48 29.06.2021)
267
© Рамиз Бахтияров
В столице Узбекистана полным ходом продолжается прививочная кампания, призванная стабилизировать эпидемиологическую обстановку с коронавирусом.
Дополнительные пункты вакцинации, помимо поликлиник и медицинских центров, открылись в крупнейших торгово-развлекательных центрах, на городских базарах, а также в некоторых школах.
На разных пунктах есть разный набор вакцин, который лучше уточнить при посещении. Но абсолютно точно, что любая вакцина делается совершенно бесплатно. Процедуры такие же, что и в медучреждениях: первичный осмотр, заполнение анкеты, введение препарата и профилактическое ожидание в течение 30 минут на случай негативной реакции организма.

Медики не испытывают дефицита с вакциной, но сталкиваются с другой проблемой — людей приходится убеждать в том. что инъекция безопасна и эффективна против COVID-19, поэтому не стоит доверять непроверенным сведениям относительно препарата.

Как проходит вакцинация в городе, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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