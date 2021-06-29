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Почему нужно привиться от COVID-19: обращение ведущих ученых России — трансляция
Почему нужно привиться от COVID-19: обращение ведущих ученых России — трансляция
В РФ наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, также растет смертность и процент госпитализированных. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T15:05+0500
2021-06-29T15:05+0500
2021-06-29T15:10+0500
видео
коронавирус
ученые
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В связи с этим ведущие ученые страны решили выступить с обращением к россиянам о необходимости вакцинироваться от COVID-19.Среди участников: директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов и другие.
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видео, коронавирус, ученые
Почему нужно привиться от COVID-19: обращение ведущих ученых России — трансляция
15:05 29.06.2021 (обновлено: 15:10 29.06.2021)
В РФ наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, также растет смертность и процент госпитализированных.
В связи с этим ведущие ученые страны решили выступить с обращением к россиянам о необходимости вакцинироваться от COVID-19.
Среди участников: директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов и другие.