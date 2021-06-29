https://uz.sputniknews.ru/20210629/pochemu-nujno-privitsya-ot-covid-19-obraschenie-veduschix-uchenyx-rossii--translyatsiya-19457892.html

Почему нужно привиться от COVID-19: обращение ведущих ученых России — трансляция

Почему нужно привиться от COVID-19: обращение ведущих ученых России — трансляция

В РФ наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, также растет смертность и процент госпитализированных. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T15:05+0500

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видео

коронавирус

ученые

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В связи с этим ведущие ученые страны решили выступить с обращением к россиянам о необходимости вакцинироваться от COVID-19.Среди участников: директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов и другие.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, коронавирус, ученые