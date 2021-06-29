https://uz.sputniknews.ru/20210629/sbornaya-uzbekistana-po-plavaniyu-provodit-uchebno-trenirovochnye-sbory-vo-vladivostoke-19464860.html

Сборная Узбекистана по плаванию проводит учебно-тренировочные сборы во Владивостоке

Сборная Узбекистана по плаванию проводит учебно-тренировочные сборы во Владивостоке

После завершения мероприятия команда спортсменов вернется в Ташкент и с общей делегацией отбудет на Олимпиаду в Токио. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T18:28+0500

2021-06-29T18:28+0500

2021-06-29T18:28+0500

спорт

плавание

владивосток

сборная узбекистана

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Спортсмены сборной Узбекистана по плаванию проводят учебно-тренировочные сборы (УТС) во Владивостоке. Данный сбор послужит завершающим этапом подготовки к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.По информации министерства, сборы продлятся до 18 июля. В мероприятии задействованы пять узбекистанских пловцов, два тренера и один массажист. Отмечается, что Владивосток имеет одинаковый климат и часовой пояс с Токио. Благодаря УТС спортсмены смогут быстрее адаптироваться к погодным условиям столицы Японии.После завершения сбора команда вернется в Ташкент и с общей делегацией отбудет на Олимпиаду в Токио.

https://uz.sputniknews.ru/20160509/2738147.html

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плавание, владивосток, сборная узбекистана, узбекистанцы