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Сборная Узбекистана по плаванию проводит учебно-тренировочные сборы во Владивостоке
Сборная Узбекистана по плаванию проводит учебно-тренировочные сборы во Владивостоке
После завершения мероприятия команда спортсменов вернется в Ташкент и с общей делегацией отбудет на Олимпиаду в Токио. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T18:28+0500
2021-06-29T18:28+0500
спорт
плавание
владивосток
сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Спортсмены сборной Узбекистана по плаванию проводят учебно-тренировочные сборы (УТС) во Владивостоке. Данный сбор послужит завершающим этапом подготовки к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.По информации министерства, сборы продлятся до 18 июля. В мероприятии задействованы пять узбекистанских пловцов, два тренера и один массажист. Отмечается, что Владивосток имеет одинаковый климат и часовой пояс с Токио. Благодаря УТС спортсмены смогут быстрее адаптироваться к погодным условиям столицы Японии.После завершения сбора команда вернется в Ташкент и с общей делегацией отбудет на Олимпиаду в Токио.
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плавание, владивосток, сборная узбекистана, узбекистанцы

Сборная Узбекистана по плаванию проводит учебно-тренировочные сборы во Владивостоке

18:28 29.06.2021
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© Министерство туризма и спорта УзбекистанаСборная Узбекистана по плаванию проводит учебно-тренировочные сборы во Владивостоке
Сборная Узбекистана по плаванию проводит учебно-тренировочные сборы во Владивостоке - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
После завершения мероприятия команда спортсменов вернется в Ташкент и с общей делегацией отбудет на Олимпиаду в Токио.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Спортсмены сборной Узбекистана по плаванию проводят учебно-тренировочные сборы (УТС) во Владивостоке. Данный сбор послужит завершающим этапом подготовки к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
По информации министерства, сборы продлятся до 18 июля. В мероприятии задействованы пять узбекистанских пловцов, два тренера и один массажист.
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Отмечается, что Владивосток имеет одинаковый климат и часовой пояс с Токио. Благодаря УТС спортсмены смогут быстрее адаптироваться к погодным условиям столицы Японии.
После завершения сбора команда вернется в Ташкент и с общей делегацией отбудет на Олимпиаду в Токио.
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