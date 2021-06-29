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Сопротивление представителям власти встанет в "копеечку": штрафы увеличены
Сопротивление представителям власти встанет в "копеечку": штрафы увеличены
Штраф планируют увеличить до 100 БВР и, вместе с тем, ввести меру пресечения в виде заключения под стражу на срок от одного до трех лет. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T12:34+0500
2021-06-29T12:34+0500
общество
законодательная палата олий мажлиса
уголовная ответственность
правонарушение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистане решено усилить уголовную ответственность за противодействие представителям власти, выполняющим служебные обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательной палаты.Раньше за это нарушение предусматривался штраф в размере 50 БВР. Теперь его планируют увеличить до 100 БВР и, вместе с тем, ввести меру пресечения в виде заключения под стражу на срок от одного до трех лет. Кроме этого, наказание в виде лишения свободы предусматривается увеличить с одного до трех лет.Напомним, в конце прошлого года в Узбекистане на законодательном уровне запретили Нацгвардии применять огнестрельное оружие на митингах.Сотрудник силивой структуры обязан предупредить о применении спецсредств и оружия, за исключением случаев, когда промедление создает опасность для жизни и здоровья граждан.
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законодательная палата олий мажлиса, уголовная ответственность, правонарушение, узбекистан

Сопротивление представителям власти встанет в "копеечку": штрафы увеличены

12:34 29.06.2021
200
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание преступника
Задержание преступника - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© ФСБ РФ
/
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Штраф планируют увеличить до 100 БВР и, вместе с тем, ввести меру пресечения в виде заключения под стражу на срок от одного до трех лет.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистане решено усилить уголовную ответственность за противодействие представителям власти, выполняющим служебные обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательной палаты.
Раньше за это нарушение предусматривался штраф в размере 50 БВР. Теперь его планируют увеличить до 100 БВР и, вместе с тем, ввести меру пресечения в виде заключения под стражу на срок от одного до трех лет.
Кроме этого, наказание в виде лишения свободы предусматривается увеличить с одного до трех лет.
Напомним, в конце прошлого года в Узбекистане на законодательном уровне запретили Нацгвардии применять огнестрельное оружие на митингах.
Сотрудник силивой структуры обязан предупредить о применении спецсредств и оружия, за исключением случаев, когда промедление создает опасность для жизни и здоровья граждан.
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