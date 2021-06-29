https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-djizakskoy-oblasti-startoval-ultramarafon-zaamin-ultra-19460619.html

Ультрамарафон Zaamin Ultra состоялся в Джизакской области

Ультрамарафон Zaamin Ultra состоялся в Джизакской области

Помимо спортивных соревнований, в рамках проекта были представлены концертные и культурно-развлекательные программы. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T16:14+0500

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спорт

джизакская область

благотворительный марафон

марафон

забег

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Зааминском районе Джизакской области на высоте 2,4 тысячи метров впервые состоялся забег "Заамин Ультра" в рамках международного Самаркандского полумарафона. В мероприятии приняли участие около 700 спортсменов-профессионалов и любителей из 13 стран мира, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Известно, что дистанция традиционного марафона составляет 42 километра 195 метров. Забег в Заамине получил название ультрамарафона, так как его протяженность составила 50 километров.Помимо спортивных соревнований, в рамках проекта также прошли концертные и культурно-развлекательные программы. По информации госструктуры, мероприятие организовано для привлечения внимания общественности к проблеме инклюзии в учреждениях культуры и искусства, пропаганды здорового образа жизни, развития культурного туризма, вовлечения населения в активные виды спорта. Напомним: в этом году Самаркандский полумарафон пройдет в три этапа. Первый — проведение фестиваля спорта, музыки и искусства "Заамин Ультра" в национальном парке Зааминского района. Второй — празднование фестиваля культуры, современного искусства и спорта New Star в Бостанлыкском районе Ташкентской области в период с 1 по 5 сентября 2021-го. Третий — организация благотворительного забега в Самарканде с 5 по 7 ноября этого года.

https://uz.sputniknews.ru/20201127/V-dekabre-startuet-II-Mezhdunarodnyy-tashkentskiy-marafon-15494166.html

https://uz.sputniknews.ru/20200910/Begite-s-nami-otkryta-registratsiya-uchastnikov-Samarkandskogo-polumarafona-14949745.html

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джизакская область, благотворительный марафон, марафон, забег