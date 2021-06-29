Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Почему нужно привиться от COVID-19: обращение ведущих ученых России — трансляция
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-gosudarstvennoy-konservatorii-uzbekistana-naznachen-prorektor-po-delam-molodeji-19457974.html
В Государственной консерватории Узбекистана назначен проректор по делам молодежи
В Государственной консерватории Узбекистана назначен проректор по делам молодежи
Пост заняла доцент Хуснитдинова Юлдуз Мадатовна. Ее кандидатура была избрана во время визита первого замминистра культуры Ахмедова в высшее учебное музыкальное... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T14:11+0500
2021-06-29T14:15+0500
общество
министерство культуры узбекистана
назначение
государственная консерватория узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19457519_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_601d97b3468a8695925015a3f435e97b.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На должность проректора по делам молодежи и духовно-просветительской работе Государственной консерватории Узбекистана назначена Юлдуз Хуснитдинова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. "Доцент Хуснитдинова Юлдуз Мадатовна назначена проректором по делам молодежи и духовно-просветительской работе Государственной консерватории Узбекистана", — информируется в релизе Минкультуры.Кандидатура Хуснутдиновой была избрана и утверждена во время визита первого замминистра культуры Ахмедова в высшее учебное музыкальное заведение, в рамках которого он провел встречу с профессорско-преподавательским составом вуза. Напомним: в июне прошлого года пост ректора Государственной консерватории республики занял заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбаев. Прежде он работал главным дирижером Национального симфонического оркестра и являлся преподавателем этого учебного учреждения.
https://uz.sputniknews.ru/20170601/Uzbekistan0konservatoriua-fakultet-5529130.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19457519_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_30bae650e839038a18cd9b72e3327b48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство культуры узбекистана, назначение, государственная консерватория узбекистана

В Государственной консерватории Узбекистана назначен проректор по делам молодежи

14:11 29.06.2021 (обновлено: 14:15 29.06.2021)
448
© Министерство культуры УзбекистанаХуснитдинова Юлдуз Мадатовна
Хуснитдинова Юлдуз Мадатовна - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Министерство культуры Узбекистана
Пост заняла доцент Хуснитдинова Юлдуз Мадатовна. Ее кандидатура была избрана во время визита первого замминистра культуры Ахмедова в высшее учебное музыкальное заведение.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На должность проректора по делам молодежи и духовно-просветительской работе Государственной консерватории Узбекистана назначена Юлдуз Хуснитдинова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.
"Доцент Хуснитдинова Юлдуз Мадатовна назначена проректором по делам молодежи и духовно-просветительской работе Государственной консерватории Узбекистана", — информируется в релизе Минкультуры.
Государственная консерватория Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2017
Культура
В консерватории появится новый факультет
1 июня 2017, 09:55
1132
Кандидатура Хуснутдиновой была избрана и утверждена во время визита первого замминистра культуры Ахмедова в высшее учебное музыкальное заведение, в рамках которого он провел встречу с профессорско-преподавательским составом вуза.
Напомним: в июне прошлого года пост ректора Государственной консерватории республики занял заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбаев. Прежде он работал главным дирижером Национального симфонического оркестра и являлся преподавателем этого учебного учреждения.
010000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:10Историк предложил назвать столичный метрополитен именем Шарафа Рашидова
15:05Почему нужно привиться от COVID-19: обращение ведущих ученых России — трансляция
14:58"Ритуальный танец с копьями": военный обозреватель — об учениях Sea Breeze 2021
14:12ДТП под Навои унесло жизни двух человек
14:11В Государственной консерватории Узбекистана назначен проректор по делам молодежи
13:58Сотрудников почты научат обращаться с современной техникой
13:53Зачем в Узбекистане закрывают более сотни мусорных полигонов
13:41Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения: чего он пожелал туркменскому коллеге
13:37В Узбекистане обсудили повышение роли женщин-лидеров в обеспечении мира и безопасности
13:11Абдулазиз Камилов встретился с главой USAID в Вашингтоне
12:34Сопротивление представителям власти встанет в "копеечку": штрафы увеличены
12:08Нет денег — нет детей: в Узбекистане предлагается изменить правила усыновления
12:00Иностранным следователям в Узбекистане дали доступ к счетам в банках страны
11:57Узбекистан и Россия усилят сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли
11:47Как сделать страны СНГ кибербезопасными: в Ташкенте уже ищут ответ
11:01Секс, ложь и политика: как во Франции убивают отцов
10:27Путин и Си договорились о большем, чем военный союз
10:20Узбекистан вступает в гонку за "медные" миллиарды
10:05Доктор Мясников развеял опасный миф о температуре тела
09:38"Мясная" афера: гражданин пытался незаконно провезти в Ташкент говядину