https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-gosudarstvennoy-konservatorii-uzbekistana-naznachen-prorektor-po-delam-molodeji-19457974.html

В Государственной консерватории Узбекистана назначен проректор по делам молодежи

В Государственной консерватории Узбекистана назначен проректор по делам молодежи

Пост заняла доцент Хуснитдинова Юлдуз Мадатовна. Ее кандидатура была избрана во время визита первого замминистра культуры Ахмедова в высшее учебное музыкальное... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T14:11+0500

2021-06-29T14:11+0500

2021-06-29T14:15+0500

общество

министерство культуры узбекистана

назначение

государственная консерватория узбекистана

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На должность проректора по делам молодежи и духовно-просветительской работе Государственной консерватории Узбекистана назначена Юлдуз Хуснитдинова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. "Доцент Хуснитдинова Юлдуз Мадатовна назначена проректором по делам молодежи и духовно-просветительской работе Государственной консерватории Узбекистана", — информируется в релизе Минкультуры.Кандидатура Хуснутдиновой была избрана и утверждена во время визита первого замминистра культуры Ахмедова в высшее учебное музыкальное заведение, в рамках которого он провел встречу с профессорско-преподавательским составом вуза. Напомним: в июне прошлого года пост ректора Государственной консерватории республики занял заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбаев. Прежде он работал главным дирижером Национального симфонического оркестра и являлся преподавателем этого учебного учреждения.

https://uz.sputniknews.ru/20170601/Uzbekistan0konservatoriua-fakultet-5529130.html

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министерство культуры узбекистана, назначение, государственная консерватория узбекистана