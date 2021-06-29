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Зачем в Узбекистане закрывают более сотни мусорных полигонов
Зачем в Узбекистане закрывают более сотни мусорных полигонов
Данные меры приняты в рамках осуществления в Узбекистане стратегии на 2019-2028 годы, связанной с бытовыми отходами. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T13:53+0500
2021-06-29T14:12+0500
общество
мусор
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистане будут закрыты и рекультивированы 167 мусорных полигонов площадью 1 109 гектаров.Вместо них появится 59 новых полигонов — их разместят на территории в 773 гектара. Об этом сообщили в Госкомитете по экологии и охране окружающей среды.Также будут созданы 96 мобильных станций по перезагрузке отходов — их обеспечат 230 единицами спецтехники и 520 контейнерами.Все это реализуют в рамках осуществления в Узбекистане стратегии на 2019-2028 годы, связанной с бытовыми отходами.Работы по оптимизации существующих полигонов и строительству новых планируется осуществлять за счет кредитных средств международных финансовых институтов.Возмещать кредитные средства будут за счет "экологического сбора".
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мусор, узбекистан

Зачем в Узбекистане закрывают более сотни мусорных полигонов

13:53 29.06.2021 (обновлено: 14:12 29.06.2021)
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© СС0 / Unsplash / Michael JinМусор
Мусор - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© СС0 / Unsplash / Michael Jin
Данные меры приняты в рамках осуществления в Узбекистане стратегии на 2019-2028 годы, связанной с бытовыми отходами.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистане будут закрыты и рекультивированы 167 мусорных полигонов площадью 1 109 гектаров.
Вместо них появится 59 новых полигонов — их разместят на территории в 773 гектара. Об этом сообщили в Госкомитете по экологии и охране окружающей среды.
Также будут созданы 96 мобильных станций по перезагрузке отходов — их обеспечат 230 единицами спецтехники и 520 контейнерами.
Все это реализуют в рамках осуществления в Узбекистане стратегии на 2019-2028 годы, связанной с бытовыми отходами.
"Для оптимизации полигонов и строительства новых полигонов требуются средства в размере 928 миллионов долларов, для строительства станций по перезагрузке — 144 миллиона, для закупки спецтехники и контейнеров — 406 миллионов долларов", — отметили в Госкомитете.
Работы по оптимизации существующих полигонов и строительству новых планируется осуществлять за счет кредитных средств международных финансовых институтов.
Возмещать кредитные средства будут за счет "экологического сбора".
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