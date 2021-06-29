https://uz.sputniknews.ru/20210629/zachem-v-uzbekistane-zakryvayut-bolee-sotni-musornyx-poligonov-19455606.html

Зачем в Узбекистане закрывают более сотни мусорных полигонов

Зачем в Узбекистане закрывают более сотни мусорных полигонов

Данные меры приняты в рамках осуществления в Узбекистане стратегии на 2019-2028 годы, связанной с бытовыми отходами. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T13:53+0500

2021-06-29T13:53+0500

2021-06-29T14:12+0500

общество

мусор

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистане будут закрыты и рекультивированы 167 мусорных полигонов площадью 1 109 гектаров.Вместо них появится 59 новых полигонов — их разместят на территории в 773 гектара. Об этом сообщили в Госкомитете по экологии и охране окружающей среды.Также будут созданы 96 мобильных станций по перезагрузке отходов — их обеспечат 230 единицами спецтехники и 520 контейнерами.Все это реализуют в рамках осуществления в Узбекистане стратегии на 2019-2028 годы, связанной с бытовыми отходами.Работы по оптимизации существующих полигонов и строительству новых планируется осуществлять за счет кредитных средств международных финансовых институтов.Возмещать кредитные средства будут за счет "экологического сбора".

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мусор, узбекистан