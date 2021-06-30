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Жара и резкий холод: туристы принимают ледяные ванны в эмиратской пустыне
Жара и резкий холод: туристы принимают ледяные ванны в эмиратской пустыне
В последнее время среди туристов приобретает популярность терапия по погружению в ванну со льдом. Смотрите в нашей фотоленте, как люди из разных уголков земли... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T18:38+0500
2021-06-30T18:38+0500
2021-06-30T18:39+0500
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мультимедиа , фото
Жара и резкий холод: туристы принимают ледяные ванны в эмиратской пустыне
18:38 30.06.2021 (обновлено: 18:39 30.06.2021)
В последнее время среди туристов приобретает популярность терапия по погружению в ванну со льдом. Смотрите в нашей фотоленте, как люди из разных уголков земли специально приезжают в пустыню, расположенную недалеко от Шарджи, чтобы полежать в ледяном резервуаре.