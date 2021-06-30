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Жара и резкий холод: туристы принимают ледяные ванны в эмиратской пустыне
Жара и резкий холод: туристы принимают ледяные ванны в эмиратской пустыне
В последнее время среди туристов приобретает популярность терапия по погружению в ванну со льдом. Смотрите в нашей фотоленте, как люди из разных уголков земли... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
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Жара и резкий холод: туристы принимают ледяные ванны в эмиратской пустыне

18:38 30.06.2021 (обновлено: 18:39 30.06.2021)
198
В последнее время среди туристов приобретает популярность терапия по погружению в ванну со льдом. Смотрите в нашей фотоленте, как люди из разных уголков земли специально приезжают в пустыню, расположенную недалеко от Шарджи, чтобы полежать в ледяном резервуаре.
© REUTERS / Rula Rouhana

Общий вид сверху участников терапии в пустыне вблизи от Шарджи.

Общий вид сверху участников терапии в пустыне вблизи от Шарджи. - Sputnik Узбекистан
1/9
© REUTERS / Rula Rouhana

Общий вид сверху участников терапии в пустыне вблизи от Шарджи.

© REUTERS / Rula Rouhana

Реакция девушки на холод во время погружения в ванну с ледяной водой.

Реакция девушки на холод во время погружения в ванну с ледяной водой. - Sputnik Узбекистан
2/9
© REUTERS / Rula Rouhana

Реакция девушки на холод во время погружения в ванну с ледяной водой.

© REUTERS / Rula Rouhana

Люди коллективно опускают руки в ванну со льдом.

Люди коллективно опускают руки в ванну со льдом. - Sputnik Узбекистан
3/9
© REUTERS / Rula Rouhana

Люди коллективно опускают руки в ванну со льдом.

© REUTERS / Rula Rouhana

Участники терапии стоят в очереди для принятия ванны с ледяной водой.

Участники терапии стоят в очереди для принятия ванны с ледяной водой. - Sputnik Узбекистан
4/9
© REUTERS / Rula Rouhana

Участники терапии стоят в очереди для принятия ванны с ледяной водой.

© REUTERS / Rula Rouhana

Мужчина лежит в ванне со льдом во время сеанса терапии.

Мужчина лежит в ванне со льдом во время сеанса терапии. - Sputnik Узбекистан
5/9
© REUTERS / Rula Rouhana

Мужчина лежит в ванне со льдом во время сеанса терапии.

© REUTERS / Rula Rouhana

Автомобили бороздят просторы эмиратской пустыни.

Автомобили бороздят просторы эмиратской пустыни. - Sputnik Узбекистан
6/9
© REUTERS / Rula Rouhana

Автомобили бороздят просторы эмиратской пустыни.

© REUTERS / Rula Rouhana

Девушка выходит из ванны со льдом после окончания сеанса терапии.

Девушка выходит из ванны со льдом после окончания сеанса терапии. - Sputnik Узбекистан
7/9
© REUTERS / Rula Rouhana

Девушка выходит из ванны со льдом после окончания сеанса терапии.

© REUTERS / Rula Rouhana

Туристы прибыли на сеанс терапии по погружению в ледяную ванну.

Туристы прибыли на сеанс терапии по погружению в ледяную ванну. - Sputnik Узбекистан
8/9
© REUTERS / Rula Rouhana

Туристы прибыли на сеанс терапии по погружению в ледяную ванну.

© REUTERS / Rula Rouhana

Во время сеанса терапии бывший банкир Бенуа Демелемейстер разговаривает с девушкой, пока она сидит в ванне со льдом.

Во время сеанса терапии бывший банкир Бенуа Демелемейстер разговаривает с девушкой, пока она сидит в ванне со льдом. - Sputnik Узбекистан
9/9
© REUTERS / Rula Rouhana

Во время сеанса терапии бывший банкир Бенуа Демелемейстер разговаривает с девушкой, пока она сидит в ванне со льдом.

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