Жара и резкий холод: туристы принимают ледяные ванны в эмиратской пустыне

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В последнее время среди туристов приобретает популярность терапия по погружению в ванну со льдом. Смотрите в нашей фотоленте, как люди из разных уголков земли специально приезжают в пустыню, расположенную недалеко от Шарджи, чтобы полежать в ледяном резервуаре.